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Apple Vision Pro 4 beklemeye değecek!

Apple Vision Pro’nun “ideal formuna” ulaşmasının dört nesil alabileceği belirtildi. İşte merak edilenler...

Yayın Tarihi: 13.02.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 12:10
Apple Vision Pro 4 beklemeye değecek!

Apple, yeni Vision Pro kulaklığıyla insanları şaşkına çevirse de bazıları daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyor.

Bloomberg'den Marc Gurman'ın haberine göre, Apple'ın Vision Products Group (kulaklığın geliştirilmesinden sorumlu bölüm) bünyesindeki bazı ekip üyeleri, cihazın "ideal formuna" ulaşmasının dört nesil alabileceğini söyledi.

Tanıtıldığı günden bu yana sayısız güncellemeden geçen iPhone ve Apple Watch gibi Apple ürünlerinin gidişatının da böyle olduğu düşünülüyor.

Gurman, incelemesinde "bugünün Vision Pro'su geleceğin kendisinden çok geleceğin bir önizlemesi" diyerek Vision Pro’nun ağırlığına ve kısa pil ömrüne dikkat çekti. Ayrıca, cihazın işletim sistemini de eleştirerek, yazılımın günlük kullanım için yeterince gelişmiş hissetmekten "yaklaşık bir yıl uzakta" olduğunu söyledi.

VİSİON PRO

“VİSİON PRO 2’NİN 2 BİN DOLARIN ALTINDA SATILMASI GEREK”

Gurman,"Tüm güçlü yönlerine rağmen, visionOS işletim sistemi, bir Apple ürününden, hatta birinci nesil bir üründen beklediğinizden daha fazla hatadan muzdarip" diye ekledi.

Yine de teknoloji endüstrisi, OpenAI CEO'su ve ChatGPT'nin geliştiricisi Sam Altman gibi isimlerden övgüler alan Apple'ın son sürümü hakkında hâlâ konuşuyor. Altman, X'te yaptığı bir paylaşımda, kulaklığı iPhone'un 2007'de piyasaya sürülmesinden bu yana "en etkileyici ikinci" teknoloji olarak nitelendirmişti.

Bir finansal danışmanlık firması olan Wedbush Securities ise, geçen hafta bir şirket raporuna göre, Vision Pro’nun bir sonraki versiyonunun (Vision Pro 2) çok daha düşük bir fiyata sahip olmasını beklediğini ve potansiyel olarak 2 bin doların altında satılması gerektiğini aktardı.

Şirket, Vision Pro'nun gelecek nesillerinin güneş gözlüklerine benzeyebileceğini ve ileride Apple kullanıcıları için çok daha geniş bir erişim/işlevselliğe sahip olabileceğini aktararak, "Sokaktaki pek çok kişi Vision Pro'yu gürültü olarak görmezden gelirken, biz buna kesinlikle katılmıyoruz" ifadelerini kulandı.

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