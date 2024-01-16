Apple Vision Pro’dan en iyi şekilde yararlanmak için 6 Vision Pro aksesuarı!

Apple Vision Pro’nun ön siparişleri bu cuma günü başlıyor. Apple'ın kafaya takılan ilk bilgisayarının 2 Şubat'ta piyasaya sürülmesi planlanırken, Apple Vision Pro'nun tam potansiyelini ortaya çıkarmak için birkaç aksesuar gerekiyor. Peki, bu 6 aksesuar nelerdir? İşte cevabı...

Magic Keyboard (Sihirli Klavye): Apple Vision Pro ile çalışmayı planlıyorsanız, ihtiyacınız olacak ilk aksesuar Magic Keyboard'dur. Bloomberg'den Mark Gurman, bu uzamsal bilgisayarın sanal klavyesini "tam bir hayal ürünü" olarak nitelendiriyor.

Magic Trackpad (Sihirli İzleme Dörtgeni): Çalışırken daha iyi hassasiyet için Magic Trackpad'e de ihtiyacınız olabilir. Bu aksesuar bir belge yazmanıza, bir metnin bir bölümünü seçmenize vb. yardımcı olacak.

Mac: Mac, Apple Vision Pro için çok pahalı bir aksesuar olsa da sanal bir masaüstü oluşturabilir, visionOS uygulamalarını Mac'inizle birlikte kullanabilir, Vision Pro'yu Mac'e yansıtabilir ve aksesuarlarını Apple'ın uzamsal bilgisayarına bağlayabilirsiniz.

Harici pil için Belkin klipsleri: Gurman, ayrıca Power On bülteninde, Apple Vision Pro ile birlikte sunulacak birkaç üçüncü taraf aksesuardan birinin, koyacak bir cebiniz yoksa harici pili tutmak için bir Belkin klipsi olduğunu vurguluyor. Bu ideal bir çözüm olmasa da Apple bu ürüne dahili bir batarya eklememeyi tercih etti ve bu yüzden olduğu gibi duruyor.





OLMAZSA OLMAZ: İPHONE 15 PRO

iPhone 15 Pro: iPhone 15 Pro, Apple Vision Pro'nun sahip olunması gereken aksesuarlarından biridir. Bununla, daha sonra uzamsal bilgisayarınızda oynatmak için uzamsal videolar kaydedebilirsiniz. Bunu Vision Pro ile yapabilmenize rağmen, bunun yerine bu videoları iPhone'unuzla kaydetmek daha iyi bir çözüm olarak görülüyor. Söylentiler, tüm iPhone 16 modelleriyle uzamsal videolar kaydetmenin mümkün olacağını söylüyor.

USB-C özellikli AirPods Pro 2: Son olarak, Apple Vision Pro'dan tam olarak yararlanmak istiyorsanız, USB-C özellikli AirPods Pro 2 de listenin başında yer alıyor. Yeni bir codec sayesinde bu kulaklıklar Bluetooth üzerinden kayıpsız ses akışı sağlayabiliyor. Bu uzamsal bilgisayarda en iyi ses deneyimini istiyorsanız, Apple'ın en yeni AirPods modeline ihtiyacınız var.