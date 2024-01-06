Bundan sonraki iPhone’ların pil ömrü yüzde 40 artabilir!

Apple'ın tedarikçisi TDK, rakiplerinin elektrikli araçların kilometre performansını arttırmak için geliştirdiği teknolojiyi akıllı telefonlara uyguladığı için yeni pilinin akıllı telefon oyununu değiştireceğine inanıyor.

TDK İcra Kurulu Başkanı Noboru Saito, şirketin 2023'ün ilk yarısında, geleneksel grafit anotlu pillerden yüzde 10 daha fazla kapasite sunduğu söylenen silikon elektrotlar kullanan küçük boyutlu lityum-iyon pilleri sevk etmeye başladığını söyledi. Bununla birlikte, gerçek potansiyeli yüzde 40 veya daha fazla artırılabilir.

Çalışmalar doğruysa TDK, Samsung ve LG'nin hidrojen yakıt hücreleri veya sodyum iyon pillere karşı grafen bazlı hücreler ve katı hal pilleri üzerine bahse girdiği gibi, bir sonraki pil atılım teknolojisinde kazanabilir.

Şirketten yapılan açıklamada, "Diğer şirketlerin bu alana gireceğini varsaymalıyız ve kendimizi farklılaştırmak ve liderliğimizin küçülmesini önlemek için bir sonraki, ardından bir sonraki teknolojiyi geliştirmeliyiz” ifadeleri kullanıldı.





YAKINDA İPHONE’LARA GELECEK

Öte yandan, TDK bir Apple tedarikçisi olduğu için bu yeni pil teknolojisi yakında iPhone'da kullanılabilecek. Bu, Vision Pro'nun yeni versiyonu gibi diğer şirket cihazlarının da gelecekte bu teknolojiye sahip olabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca şirket, başka olası batarya teknolojileri üzerinde de çalışıyor gibi görünüyor. Edinilen bilgilere göre, birkaç ay önce Apple'ın soğutmayı iyileştirmek için bir grafen termal sistem ekleyerek yeni nesil iPhone'larda batarya ömrünü iyileştirmeyi planladığı iddia edildi. Bu kapsamda, Apple’ın mevcut ısınma sorununu çözmek için iPhone 16 serisinin grafen termal sistemi üzerinde aktif olarak çalıştığı ve Pro serisinin bataryasının da aynı nedenle metal bir yüzeye dönüşeceği öne sürüldü.