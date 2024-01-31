Apple Vision Pro için ilk incelemeler geldi! İşte kullanıcıların yorumları!

Apple’ın 10 yıl aradan sonra çıkardığı ilk yeni cihazı olan Vision Pro ile ilgili ilk yorumlar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, çok uzun süre bu cihazı kullanmanın rahatsız edici olabileceği belirtildi.

Kullanıcıların yorumlarına göre, kulaklık uzun süreli kullanımdan sonra rahatsız edici olabilir. The Verge'den Nilay Patel, Vision Pro'nun bir süre sonra "kesinlikle sıcak" olduğunu söyledi. Patel, ayrıca "şimdiye kadar bir tüketici cihazında sunulan en iyi video geçişi" olarak nitelendirdi. Tom's Guide'dan Mark Spoonauer ise kullanıktan yarım saat sonra yanaklarına ağırlık yaptığını açıkladı.

Wall Street Journal'dan Joanna Stern, metal ve camdan yapılan cihazın "yüz ezilmesi" olarak adlandırdığı duruma neden olduğunu söyledi. Kulaklığın yüzünüzde daha rahat durmasına ve çevrenizden gelen ışığı engellemesine yardımcı olması amaçlanan Light Seal yastığının, denemesinin sonunda "artık makyajla kaplı" olduğunu belirtti.

CNET'ten Scott Stein ise kulaklığın ekranlarının canlı, zengin renkli, HDR ve sadece çarpıcı görseller ürettiğini yazdı. Stein, " Apple'ın sürekli övdüğü bir şey olmasına rağmen sadece filmler için yeterince iyi değil. Aynı zamanda evimdeki herhangi bir TV'den daha iyi” dedi.

Stein bunu "tüplü bir maskenin içinden harika bir ekran görmeye" benzetirken, Patel "gördüğünüz şeyin etrafında oldukça geniş siyah sınırlar olduğunu, biraz dürbünle bakıyormuşsunuz gibi" olduğunu ifade etti.





FİLM İZLEMEK İÇİN HARİKA

Vision Pro'nun kullanıcıyı diğer insanlara tasvir etmesinin garip olduğu yönünde genel bir eğilim bulunuyor.

İlk olarak, kulaklığı taktığınızda size bakan diğer kişilere gözlerinizin dijital bir versiyonunu gösteren EyeSight var.

Patel bunu "[gözlerinizin] CGI gibi hissettiren düşük çözünürlüklü, hayalet gibi bir görüntüsü" olarak adlandırıyor. Stern bunun "çok ince" ve "biraz hileli" olduğunu söyledi.

Ayrıca FaceTime görüşmelerinde görünen dijital bir avatarınız olan Persona'nız da var. Patel avatarları "son derece tuhaf ve son derece tekinsiz" olarak nitelendirirken, Stern kendisininkinin "rüyalarınıza gireceğini" söyledi ve meslektaşlarından biri bunu "cehennemden gelen botoksa" benzetti.

Ayrıca, Vision Pro’yu deneyen kullanıcıların hepsi film izlemek için harika bir aksesuar olduğunu kaydetti.