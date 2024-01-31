Apple Vision Pro için ilk incelemeler geldi! İşte kullanıcıların yorumları!

Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan Apple Vision Pro hakkındaki yorumlar, meraklıları tarafından oldukça merak ediliyordu. Cihazı ilk kullanan kişiler cihaz hakkında ilk izlenimlerini paylaştı. İşte merak edilenler...

Apple Vision Pro için ilk incelemeler geldi! İşte kullanıcıların yorumları!
Yayın Tarihi:

Apple’ın 10 yıl aradan sonra çıkardığı ilk yeni cihazı olan Vision Pro ile ilgili ilk yorumlar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, çok uzun süre bu cihazı kullanmanın rahatsız edici olabileceği belirtildi.

Kullanıcıların yorumlarına göre, kulaklık uzun süreli kullanımdan sonra rahatsız edici olabilir. The Verge'den Nilay Patel, Vision Pro'nun bir süre sonra "kesinlikle sıcak" olduğunu söyledi. Patel, ayrıca "şimdiye kadar bir tüketici cihazında sunulan en iyi video geçişi" olarak nitelendirdi. Tom's Guide'dan Mark Spoonauer ise kullanıktan yarım saat sonra yanaklarına ağırlık yaptığını açıkladı.

Wall Street Journal'dan Joanna Stern, metal ve camdan yapılan cihazın "yüz ezilmesi" olarak adlandırdığı duruma neden olduğunu söyledi. Kulaklığın yüzünüzde daha rahat durmasına ve çevrenizden gelen ışığı engellemesine yardımcı olması amaçlanan Light Seal yastığının, denemesinin sonunda "artık makyajla kaplı" olduğunu belirtti.

CNET'ten Scott Stein ise kulaklığın ekranlarının canlı, zengin renkli, HDR ve sadece çarpıcı görseller ürettiğini yazdı. Stein, " Apple'ın sürekli övdüğü bir şey olmasına rağmen sadece filmler için yeterince iyi değil. Aynı zamanda evimdeki herhangi bir TV'den daha iyi” dedi.

Stein bunu "tüplü bir maskenin içinden harika bir ekran görmeye" benzetirken, Patel "gördüğünüz şeyin etrafında oldukça geniş siyah sınırlar olduğunu, biraz dürbünle bakıyormuşsunuz gibi" olduğunu ifade etti.

apple

FİLM İZLEMEK İÇİN HARİKA

Vision Pro'nun kullanıcıyı diğer insanlara tasvir etmesinin garip olduğu yönünde genel bir eğilim bulunuyor.

İlk olarak, kulaklığı taktığınızda size bakan diğer kişilere gözlerinizin dijital bir versiyonunu gösteren EyeSight var.

Patel bunu "[gözlerinizin] CGI gibi hissettiren düşük çözünürlüklü, hayalet gibi bir görüntüsü" olarak adlandırıyor. Stern bunun "çok ince" ve "biraz hileli" olduğunu söyledi.

Ayrıca FaceTime görüşmelerinde görünen dijital bir avatarınız olan Persona'nız da var. Patel avatarları "son derece tuhaf ve son derece tekinsiz" olarak nitelendirirken, Stern kendisininkinin "rüyalarınıza gireceğini" söyledi ve meslektaşlarından biri bunu "cehennemden gelen botoksa" benzetti.

Ayrıca, Vision Pro’yu deneyen kullanıcıların hepsi film izlemek için harika bir aksesuar olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
Çay yanına atıştırmalığınız bizden! Tuzlu kurabiyeleriniz 25 dakikada pişecek Çay yanına atıştırmalığınız bizden! Tuzlu kurabiyeleriniz 25 dakikada pişecek
O bakanlık az önce KPSS 60 puanla Türkiye genelinde yüksek maaş ile yüzlerce şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alım ilanı yayımladı O bakanlık az önce KPSS 60 puanla Türkiye genelinde yüksek maaş ile yüzlerce şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alım ilanı yayımladı
Sır gibi saklanıyordu! Patent başvurusunda ortaya çıktı: Rivian R2 elektrikli SUV'ye ilk bakış Sır gibi saklanıyordu! Patent başvurusunda ortaya çıktı: Rivian R2 elektrikli SUV'ye ilk bakış
Çok Okunanlar
55 milyar dolarlık Tesla ödeme paketi iptal edildi! Elon Musk dünyanın en zengin insanı olma ünvanını kaybedebilir! 55 milyar dolarlık Tesla ödeme paketi iptal edildi! Elon Musk dünyanın en zengin insanı olma ünvanını kaybedebilir! Samsung Galaxy S24’ün Galaxy yapay zekâsı ücretli olmalı mı? Samsung Galaxy S24’ün Galaxy yapay zekâsı ücretli olmalı mı? Universal, yeni Harry Potter ve Super Mario evrenleriyle Epic Universe tema parkını tanıttı! Universal, yeni Harry Potter ve Super Mario evrenleriyle Epic Universe tema parkını tanıttı! ChatGPT’nin kişisel verileri diğer kullanıcılara sızdırdığı ortaya çıktı! ChatGPT’nin kişisel verileri diğer kullanıcılara sızdırdığı ortaya çıktı! Rivian’ın 40 bin dolarlık yeni elektrikli aracının ilk prototipi belli oldu! Rivian’ın 40 bin dolarlık yeni elektrikli aracının ilk prototipi belli oldu!