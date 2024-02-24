Apple Vision Pro’nun ön camlarında çatlaklar oluşmaya başladı!

ABD’de Apple Vision Pro’ya sahip olan bazı kullanıcılar, cihazı gün sonunda kutusuna koyduktan sonra ertesi gün cihazın ön camında ince çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Reddit'teki bilgilere göre, bazı kullanıcılar, bu tür sorunlarla karşılaşıyor. Kaç ünitenin etkilendiği belli değil olmasa da çatlakları ilk bildiren AppleInsider bunun küçük bir sayı olduğunu öne sürüyor. Sorun Engadget'ın inceleme ünitesinde de meydana geldi.

Sorunun nedeni henüz bilinmiyor. Ancak çatlakların benzer şekilde ortaya çıkması ve etkilenen birimlerin sayısının az olması, bunun bir üretim hatasından kaynaklandığını düşündürüyor. Engadget yorum için Apple ile iletişime geçti.





UZMANLAR KULLANICILARIN APPLE CARE SATIN ALMALARINI ÖNERİYOR

Apple, sorunu resmi olarak bir üretim hatası olarak kabul etmediği takdirde, çatlağı cihazın garantisi kapsamında karşılamayacak. Etkilenen bazı kullanıcılar için durumun böyle olduğu bildiriliyor. Bu nedenle uzmanlar, kullanıcılar AppleCare satın almalarını ve bu kapsamda maksimum 300 dolar ödemeyeceklerini, aksi takdirde, maliyetin 800 doları bulabileceğini söylüyor.

MacRumors'un belirttiği gibi, Apple genellikle bilinen donanım sorunları için özel onarım programları sunuyor. Ancak bu yalnızca şirketin konuyu tam olarak araştırmasını ve ortak bir sorunu tanımlamasını gerektirecek kadar rapor varsa gerçekleşebilir. Yine de bu durum, birinci nesil bir Apple ürünü satın almamanız gerektiği yönündeki özdeyişe daha fazla güven duyulmasını sağlıyor.

Bu, bir Apple cihazının ilk neslinde çizilmeye karşı hassas olduğu ilk durum değil. İlk iPod nano'nun pek çok kullanıcısı cihazın çok kolay çizildiğini fark etmişti. Bunun üzerine bir dava açıldı ve Apple 22,5 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.