Apple Vision Pro’nun satın almak isteyen insanlar kuyruklar oluşturdu!

Dün, Apple Vision Pro’nun tanıtım günü olması nedeniyle insanlar yeni cihazı denemek ve satın almak için sıraya girdi.

Apple Vision Pro’nun satın almak isteyen insanlar kuyruklar oluşturdu!
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Apple Vision Pro, dün ABD'de piyasaya sürüldü ve bu cihazı satın almak için bekleyen hayranlar oldukça uzun kuyruklar oluşturdu.

Apple CEO'su Tim Cook ve Perakende ve İnsanlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Deirdre O'Brien, lansmanı kutlamak ve müşterileri selamlamak için New York'un amiral gemisi Apple mağazasına geldi.

Şirketin karma gerçeklik başlığı 19 Ocak'ta ön siparişe açılmıştı ancak cuma günü resmi olarak ABD'deki mağazalardan satın alınabilecek ya da ücretsiz demosu sunulacak.

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TİM COOK VE DEİRDRE O'BRİEN MAĞAZAYI ZİYARET ETTİ

Apple'dan Tim Cook ve Deirdre O'Brien, tanıtım için New York City'nin amiral gemisi Apple Store'u ziyaret etti. Lansman için sabırsızlanan müşterileri ve hayranları selamladılar.

Onlarca kişi sabahın erken saatlerinde mağaza açılmadan önce sıraya girebilmek için bekledi. Mağaza, 3.500 dolarlık kulaklığı satın almak isteyen insanlarla dolup taştı.

New York'taki mağazanın önündeki kuyruk sabah 9 civarında artmaya başladı ve ilk müşteriler, Vision Pro'larını almaya başladı. Müşteriler mağazaya girip çıktıkça merdiven boşluğunun üzerinde küçük yığılmalar oluşmaya devam etti.

Ayrıca, diğer Apple Mağazalarında da bu kadar uzun olmasa da kuyruklar oluştu. Herkes hem Apple’ın 10 yıl aradan sonra çıkardığı bu yeni ürün kategorisini denedi ve hem de bu ürüne sahip olmak için sıraya girdi.

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