Apple Vision Pro’nun tamir ücreti dudak uçuklattı!

Apple Vision Pro’nun 2 Şubat'ta piyasaya sürülmesinden önce Apple'ın internet sitesinde, şirketin AppleCare+ sigorta poliçesi olmadan Vision Pro'nun camındaki çatlakların tahmini 799 dolara ve kulaklığın diğer herhangi bir parçasındaki hasarların 2 bin 399 dolara mal olabileceği belirtiliyor.

Apple'a göre, iki yıllık kapsam için 499 dolar veya aylık 24,99 dolar olan AppleCare+ poliçesiyle bile onarımlar yaklaşık 299 dolara mal olacak. Başka bir deyişle, Vision Pro sahipleri camı tamir ettirmek için 499 dolarlık sigorta planı dahil 798 dolar ödemesi gerekecek. Bu da hasarlı cam için planı kullanarak yalnızca 1 dolar tasarruf edecekleri anlamına geliyor.





APPLECARE+ OLMADAN PAHALIYA MAL OLACAK

Ancak kullanıcılar, yanlışlıkla cihazın başka bir parçasına zarar verirlerse AppleCare+ ile çok daha fazla para tasarruf edebilecek. Bu da 2 bin 399 dolarlık bir onarım maliyetiyle sonuçlanabilir. Kullanıcıların her iki durumda da kulaklığa zarar vermesi halinde yüzlerce dolar ödemesi gerekecek.

Ürünün bataryasının normal aşınma ve yıpranma nedeniyle kazara hasar görmesi veya bozulması Apple'ın bir yıllık garantisi kapsamında yer almayacak. AppleCare+, iki yıllık plan aktif olduğu sürece "sınırsız servis etkinliği" sunacak. Bu kapsamda, düşmeler, dökülmelerden kaynaklanan sıvı temasının neden olduğu hasarlar gibi beklenmedik ve kasıtsız bir dış olaydan kaynaklanan kazara kullanım hasarlarını kapsayacak.

Şirket, daha sonra kulaklığın yeni veya yenilenmiş parçalar kullanılarak tamir edilip edilmeyeceğine veya tamamen yeni veya yenilenmiş bir kulaklıkla değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar vereceğini söyledi.