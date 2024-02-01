Apple Vision Pro satın almak için 6 neden!

Apple Vision Pro satışlarının 2 Şubat'ta başlamasıyla birlikte, kullanıcılar nihayet Apple'ın neredeyse 10 yıl sonra yeni bir ürün kategorisine yaptığı ilk girişe sahip olabilecek. Fakat Vision Pro’nun yeni bir ürün olması nedeniyle bu ürünün satın alınıp alınmaması konusunda kafalarda birçok soru işareti var.

İşte bir Apple Vision Pro satın almak için 6 temel neden...

Kaliteli ekran: Apple Vision Pro, mikro OLED teknolojisiyle iki ekrana 23 milyon piksel sığdırıyor. Bu da her bir göz için 4K TV'den daha fazla piksel anlamına geliyor. Başka hiçbir kulaklık bu düzeyde kalite ve aslına uygunluk sunmuyor.

Kontrol gerektirmiyor: Diğer kulaklıklar Wii-benzeri bir kontrol gerektirirken, Apple Vision Pro sistemde gezinmenize yardımcı olmak için el hareketlerinizi ve gözlerinizi kullanıyor.

Mac ile üretkenliği artırabilir: Bir Mac'iniz varsa uzamsal bilgisayarı ona bağlayabilir, böylece daha geniş bir ekran kullanabilir ve iOS, iPadOS ve visionOS'un yeni Mac ekranınızın her yerinde dolaşmasını sağlayarak iş akışınızı iyileştirebilirsiniz.





EŞSİZ FİLM/DİZİ İZLEME ÖZELLİĞİ

En iyi özel sinema: Apple Vision Pro ile Apple TV+, Disney+, Max ve diğer platformlardaki filmleri ve TV şovlarını HDR içerik desteğiyle 100 fit genişliğinde bir ekranda izleyebilirsiniz. Kullanıcılar, Apple TV uygulamasında, nerede olurlarsa olsunlar 150'den fazla 3D içeriğe inanılmaz bir derinlikle erişebiliyorlar. Vision Pro ayrıca, Uzamsal Ses ile çekilen 180 derecelik, üç boyutlu 8K kayıtlarla kullanıcıları aksiyonun içine sokan yeni bir eğlence formatı olan Apple Immersive Video'yu da sunuyor. Kullanıcılar ayrıca Encounter Dinosaurs gibi yeni interaktif deneyimlerin de keyfini çıkarabiliyor.

Apple'ın gelecek vizyonu: Bu ürünü satın almayı düşünüyorsanız, Apple'ın gelecek vizyonunu ilk deneyenlerden biri olmak istersiniz. Şirketin nihai hedefi bir AR camı yaratmak, ancak teknoloji henüz o noktada olmasa da, bu cihazın yazılım ve nihayetinde donanımla geliştiğini görebileceksiniz.

Sınıfının en iyi izleme yeteneği: Son olarak, Apple Vision Pro'yu deneyenler, bu cihazın izleme yeteneklerini oldukça beğendi. Arada bir hata verse de, başka hiçbir AR/VR başlığının bununla kıyaslanamayacağı belirtiliyor.