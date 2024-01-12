Apple, yeni watchOS 10 özelliklerini ekledi!

Geçen yıl düzenlenen Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) sırasında tanıtılan işletim sistemi, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 için temel özellikler de dahil olmak üzere daha sonra gelecek çeşitli işlevlere sahip.

Apple, Eylül 2023'te watchOS 10'u piyasaya sürdüğünde, toplam altı gecikmiş özellik vardı. Bu özellikler şu şekilde:

Çift dokunma hareketleri: Kullanıcılar, Apple Watch Series 9'u tek ellerini kullanarak ve ekrana dokunmadan kolayca kontrol edebiliyor. Watch'ta en sık yapılan işlemlerin çoğunu hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için saat ellerinin işaret parmağı ile başparmağını iki kez birbirine dokundurabiliyor.

iPhone'dan Apple Watch'a NameDrop: NameDrop, kişi bilgilerinizi bir iPhone'dan diğerine yaklaşarak kolayca paylaşmanızı sağlayan yeni bir özellik. Apple, aynı işlemi gerçekleştirmek için bir iPhone'u Apple Watch'a yaklaştırmanın bu yıl içinde Apple Watch Series 6 ve üstü, Apple Watch SE (birinci ve ikinci nesil) ve Apple Watch Ultra ile mümkün olacağını söylüyor.





ÖZELLİKLERİN TÜMÜ KULLANIMA SUNULDU

Aygıt içi sorgular: Kullanıcılar Siri'den aygıt içi sağlık isteklerini okumasını ve uzun süre okumasını isteyebiliyor. Bu değişiklik yalnızca istekleri daha hızlı hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda aygıt üzerinde sağlık ve fitness ile ilgili sorgular için Sağlık uygulamasına erişmek üzere Siri kullanılabildiğinden kullanıcılar için daha özel ve güvenli hale geliyor

Apple Fitness+ Ses Odağı: Çoğu Fitness+ antrenmanında müziğin veya eğitmenlerin sesinin yüksekliğini önceliklendirebiliyor.

HomePod özelliği: Kullanıcılar, Müzik veya Podcast'lerden medya çalan HomePod (ikinci nesil) veya HomePod mini'nin yakınındayken otomatik olarak Şimdi Çalınıyor'u görüntüleyebiliyor.

Apple watchOS 10.1 ile bu özelliklerden ilk ikisi eklendi. watchOS 10.2 ile de diğer tüm işlevler kullanıma sunuldu.

Bununla birlikte, Apple'ın watchOS 10 için beklenen başka gecikmiş özelliği kalmadı. Fakat bu gelişme, şirketin yeni işlevler eklemeyeceği anlamına gelmiyor. Bu nedenle, ilerleyen zamanlarda yeni watcOS sürümünün yeni özelliklerle gelmesi bekleniyor.