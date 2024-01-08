Artemis uzay aracıyla adınızı Ay’a gönderebilirsiniz!

NASA, yeniden insanların ismini uzaya göndermeyi planlıyor. VIPER ile İsminizi Gönderin kampanyasında isminiz 2024’ün sonlarında Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) aracıyla Ay’a gönderilecek. İşte detaylar...

Artemis uzay aracıyla adınızı Ay’a gönderebilirsiniz!
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Ay'ı daha kapsamlı keşfetmek için devam eden bir görevin parçası olan VIPER, Astrobotic'in bu yılın sonlarında Falcon Heavy roketiyle Dünya'dan ayrılacak Griffin Mission One'ın bir parçası olarak fırlatılacak ve aylar sonra Ay'a ulaşacak. NASA, ise onu Ay'ın hiç kimsenin ulaşamadığı kısımlarını keşfetmek için kullanmayı planlıyor.

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SON TARİH NE ZAMAN?

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, NASA, görevin tehlikeli olduğunu ama başarılı bir şekilde iniş yapmaları ve Ay yüzeyinin gidemedikleri kısımlarını keşfetmeleri halinde bu tehlikenin karşılığını alacaklarını belirtiyor. Bu kapsamda, VIPER ile Adını Gönder kampanyasına NASA'nın internet sitesinden 15 Mart tarihine kadar kaydolabilirsiniz.

NASA, isimleri topladıktan sonra onları VIPER’a yerleştirecek. Katılımcılar ayrıca, NASA’nın benzer kampanyalarda yaptığı gibi, VIPER görevine isimlerini içeren sanal bir biniş kartı oluşturabilecek ve indirebilecek. Ajans, daha önce de insanların Artemis I, Europa Clipper görevi ve daha birçok görevde isimlerini uzaya göndermişti.

Adını VIPER ile Gönder kampanyası, insanların NASA'nın devam eden keşif görevlerinin daha fazla ilgi görmesi için gerçekleştiriliyor.

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