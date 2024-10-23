ASELSAN Konya'nın Yenilikçi AR-GE Ürünleri SAHA EXPO'da Tanıtıldı

ASELSAN Konya'nın İlk AR-GE Ürünleri SAHA EXPO'da Tanıtıldı

ASELSAN Konya, en son Ar-Ge ürünlerini, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı olan SAHA EXPO'da ziyaretçilere sundu. Tanıtılan ürünler arasında "MAKS OBA 40" otomatik bomba atar ve "AKONS Serisi" akıllı silah yönetim ve nişangah sistemleri yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, SAHA İstanbul'un düzenlediği fuar, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak biliniyor. ASELSAN Konya, sergilediği ürünlerle AR-GE kapasitesini ve sektördeki yetkinliğini sergiledi.

Yenilikçi Ürünler Askerlerin Performansını Artırıyor

MAKS OBA 40, hafif yapısı ve ergonomik tasarımı sayesinde askerlerin operasyonel çevikliğini artırmayı hedefliyor. Diğer bir yenilikçi ürün olan AKONS Serisi, askeri birliklerin etkinliğini artırmaya yönelik geliştirildi.

AKONS Serisi Ürünler

Yeni nesil akıllı nişangah ve silah yönetim sistemlerinin bulunduğu AKONS Serisi, dört farklı modelden oluşuyor: AKONS-L, AKONS, AKONS-H ve AKONS Pan-Tilt. Özellikle AKONS-L, az eğitim gerektiren yapısıyla operasyonel süreçleri optimize ederek birliğin performansını artırıyor.

Ayrıca, AKONS ve AKONS-H modelleri, piyade ve keskin nişancılar için tasarlanan ileri teknoloji nişangah sistemleri olarak dikkat çekiyor. Bu sistemler, operasyon sırasında balistik hesaplamalar ve meteorolojik verileri değerlendirerek askerlerin hedeflerine isabet oranını artırıyor.

Fuar Hakkında Bilgi

ASELSAN Konya, bu yenilikçi sistemlerle Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik gücünü artırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlığın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) destekleriyle gerçekleştirilen SAHA EXPO, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığında 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.

ASELSAN Konya, ilk AR-GE ürünleri "MAKS OBA 40" otomatik bomba atar ve "AKONS Serisi" akıllı silah yönetim ve nişangah sistemlerini SAHA EXPO Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşturdu.