ASELSAN Tekno Macera Tırı Çanakkale'de: 30 Ağustos'ta Çocuklara Teknoloji Şenliği

ASELSAN Tekno Macera Tırı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale'de başladı; 7 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir, kasıma dek Türkiye turu sürecek.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 11:47
ASELSAN'ın 50'nci Yıl Çocuk Şenliği kapsamında yeniden tasarlanan Tekno Macera Tırı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bağımsızlık sembolü şehirlerden Çanakkale'de kapılarını açtı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen şenlik, çocuklara bilim ve teknoloji yolculuğu sunuyor.

Etkinlik takvimi ve ziyaret bilgisi

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos'ta başlayan etkinlik 7 Eylül'e kadar Çanakkale'de ziyaret edilebilecek. Tır, kasım ayına kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Deneyim alanları ve etkinlikler

Tekno Macera Tırı, ASELSAN'ın yenilikçi vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerden oluşan zengin bir program sunuyor. Ziyaretçiler, yapay zeka desteğiyle hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor.

Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, "Bir Doğa Yolculuğu" kitabının artırılmış gerçeklikle canlanışına da şahit oluyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelerle hem öğreniyor hem eğleniyor.

Tur programı

Tekno Macera, Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir ve Erzurum ile Çanakkale'nin ardından şu programla devam edecek: 13-21 Eylül Gaziantep, 4-12 Ekim Malatya, 18-26 Ekim Mardin ve 1-9 Kasım Antalya. 2019'dan bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla 65 binden fazla çocuk'a ulaşan Tekno Macera, ASELSAN'ın 50'nci yılına özel olarak yeniden tasarlandı.

Kültür Yolu Festivali kapsamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği, bugüne kadar Şanlıurfa, Samsun, Van ve Nevşehir'de binlerce çocuğu ağırladı.

