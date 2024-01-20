Astronot Gezeravcı’nın bulunduğu Dragon kapsülünün ISS’ye kenetlenmesi nereden izlenecek?

Türkiye’nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı’nın yer aldığı SpaceX'in Dragon kapsülü 36 saat süren bir uzay yolculuğunun ardından Türkiye saati ile (TSİ) 13.15’te Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenecek. Peki, kenetlenme canlı yayında izlenecek mi? Nereden izlenecek? İşte detaylar...

Astronot Gezeravcı’nın bulunduğu Dragon kapsülünün ISS’ye kenetlenmesi nereden izlenecek?
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Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yolculuk için perşembe günü beraberinde üç astronotla beraber havalandı.

Axiom-3 görev dörtlüsünü taşıyan Falcon 9 roketinin tepesine sabitlenmiş bir SpaceX Crew Dragon kapsülü, NASA'nın Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gün batımından yaklaşık bir saat önce havalanarak yörüngedeki laboratuvara planlanan 36 saatlik uçuşa başladı.

Türkiye'den uzaya roketle çıkan ilk kişi olan Alper Gezeravcı'ya, her biri askeri pilotluk deneyimi olan ve ülkelerini temsil eden bir İsveçli ve bir İtalyan eşlik ediyor. Yolculukta onlara eşlik edecek kişi emekli bir NASA astronotu ve şu anda özel uçuşu düzenleyen Teksaslı girişim Axiom Space için çalışıyor.

alper

NEREDEN İZLENECEK?

Kapsülün bugün erken saatlerde Türkiye saati ile (TSİ) 13.15’te ISS’ye ulaşması bekleniyor. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, burada iki hafta boyunca bilimsel deneyler yapacak, öğrencilerle sohbet edecek ve evlerine dönmeden önce Dünya manzarasını seyredecek.

Kapsülün ISS’ye kenetlenmesi ise Axiom Space’in YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Yayının saat 12.00’de başlaması ve kapsülün ise 13.15’te IS’ye kenetlenmesi bekleniyor.

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