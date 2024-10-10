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Atatürk Üniversitesi Öğrencileri TEKNOFEST'te 3 Ödül Kazandı

Öğrenciler, TEKNOFEST'te 3 farklı kategoride başarı elde ederek büyük bir onur yaşadı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:46
Atatürk Üniversitesi Öğrencileri TEKNOFEST'te 3 Ödül Kazandı

Atatürk Üniversitesi Öğrencileri TEKNOFEST'te Başarı Gösterdi

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da gerçekleşen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 3 farklı kategoride ödül kazandı.

Başarı Dolu Projeler

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Deniz Dal’ın danışmanlığını üstlendiği "Aquasos" takımı, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde boğulma tehlikesini tespit edebilen yapay zeka destekli akıllı yüzücü bilekliği projesi ile birincilik ödülünün sahibi oldu.

Ayrıca, Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Köksal Erentürk'ün rehberliğindeki "TTURKS ROCKET Team", Dikey İniş Roket Yarışması'nda ikinci olurken; yine Doç. Dr. Dal’ın danışmanlığındaki "Koyun Shaun" takımı, Gıda ve Tarım kategorisinde koyunlarda topallığı tespit edebilen yeni nesil bir sistem ile üçüncülük ödülünü kazandı.

Rektör Hacımüftüoğlu’nun Değerlendirmesi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, öğrencilerin elde ettiği başarıların üniversite ve ülkemiz için büyük önem taşıdığını belirtti. Hacımüftüoğlu, "Öğrencilerimizin uluslararası alanda sağladığı başarılar, Atatürk Üniversitesi'nin bilim ve teknolojiye olan bağlılığının bir kanıtıdır. TEKNOFEST gibi organizasyonlar, gençlerimizin geleceği şekillendirme konusunda önemli bir rol oynamalarını sağlıyor. Öğrencilerimiz, ülkemizin teknoloji odaklı gelişimine katkıda bulunmaya devam edecek." dedi.

Rektör Hacımüftüoğlu, yarışmaya katılan tüm takımları ve danışmanları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve...

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 3 farklı kategoride derece elde etti.

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve...

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 3 farklı kategoride derece elde etti.

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve...

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 3 farklı kategoride derece elde etti.

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