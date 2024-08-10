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Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

Instagram'a ulaşım engeli 1 haftadan fazla süredir devam ediyor. Ülke genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Instagram, suç ortaklığı gerekçesi ile ülkemizde erişime kapatılırken, konu ile alakalı Instagram açılacak mı? Instagram ne zaman açılacak? sorularının yanıtları bekleniyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 14:48
Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

Instagram'a ulaşım engeli 1 haftadan fazla süredir devam ediyor. Ülke genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Instagram, suç ortaklığı gerekçesi ile ülkemizde erişime kapatılırken, konu ile alakalı Instagram açılacak mı? Instagram ne zaman açılacak? sorularının yanıtları bekleniyor. Instagram ile alakalı mutabakatlar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zaman zaman vatandaşa yönelik gelişmeleri paylaşırken, son yapılan paylaşımda artık son düzlüğe girildiği ifade ediliyor. 

INSTAGRAM AÇILACAK MI?

Özellikle de genç kesimin adeta müptelası olduğu Instagram,erişim engeli ile ilgili kritik bir sürece girmiş bulunuyor. 1 haftadan fazla bir süredir kullanıcıları mağdur eden erişim engeli sorunu, sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Uraloğlu'nun yaptığı açıklamalar, kullanıcıların umudunu tekrar yeşertti.

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INSTAGRAM İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, Instagram ile ilgili yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz," ifadelerini kullandı. Uraloğlu'nun bu ifadesi, Instagram kullanıcıları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Gereken hazırlıkların tamamlanması akabinde Instagram'ın açılacağı tahmin ediliyor. 

INSTAGRAM KULLANICISININ GÖZÜ AÇIKLAMADA

Instagram kullanıcıları merakla an an gelişmeleri takip ederken, sosyal medya platformunun sağladığı iletişim ve eğlence imkânlarına kavuşulacağı gün iple çekiliyor. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte tekrardan erişime açılacağı biliniyor. 

INSTAGRAMIN AÇILACAĞI TARİH

Bakan Uraloğlu Instagram ile alakalı gelişmeleri açıklamaya devam etse de henüz herhangi bir tarih mevcut değil. Resmi bir tarihin belirtilmemesi belirsizliği de beraberinde getiriyor.

INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

Instagram, 2 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından katalog suçlar nedeniyle erişim engeline tabi tutuldu. BTK'nın daha önce yapılan uyarılarına rağmen Instagram'ın söz konusu içerikleri kaldırmaması bu karara yol açtı. 

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