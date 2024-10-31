Bartın'da Uluslararası Bilim ve Teknoloji Etkinliği

Bartın'da Bilim ve Teknoloji Tutkunları Buluşuyor

Bilim ve teknoloji alanında meraklıların bir araya geleceği önemli bir etkinlik, Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından 7-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, Azerbaycan, Bosna Hersek, Malezya ve Özbekistan'daki üniversitelerin iş birliğiyle gerçekleşiyor ve TÜBİTAK destek sağlıyor.

Etkinlik Hakkında Bilgiler

BARÜ'nün araştırma ve geliştirme etkinliklerine ev sahipliği yapacak bu organizasyona, folklorik bir atmosfer katacak şekilde, bölgenin bilim ve teknoloji dinamiklerini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Katılımcılar arasında, Azerbaycan'dan Hazar Üniversitesi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Bosna Hersek'ten Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Malezya'dan Putra Üniversitesi ve Özbekistan'dan Semerkand Devlet Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi yer alıyor.

Rekor Başvuru

Bu yıl, etkinliğe Türkiye genelinden ve uluslararası düzeyde olağanüstü bir katılım gerçekleşti. 35 Türkiye ilinden, toplam 403 proje başvurusu geldi. Bu sayede, 47 üniversite, 30 lise, 10 kurum ve AR-GE merkezi etkinliğe katkıda bulundu. TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı (1503) çerçevesinde desteklenen projelerin ön plana çıkacağı etkinlikte, BARÜ, en fazla başvuru alan yükseköğretim kurumu olma unvanını taşıyor.

Rektör Uzun'dan Açıklama

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, etkinliğe duyulan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Uzun, "İnsan odaklı çalışmalarımızla önemli başarılara imza atıyoruz ve bu festivalle 'Benim de bir fikrim var.' diyenleri bir araya getiriyoruz." açıklamasında bulundu. Ayrıca, projelerin sektör temsilcilerinin dikkatini çekeceğini ve yenilikçi ürünlere dönüşüm sağlanacağını vurguladı.

Rektör Uzun, etkinliğin amacı doğrultusunda iş birliği ve güç birliği ile yarınlara daha güçlü bir şekilde ilerleyeceklerini ifade ederek, tüm bilim ve teknoloji meraklılarını BARÜ'nün Kutlubey Yerleşkesi'nde gerçekleşecek festivale davet etti.