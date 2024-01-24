Berlin üzerinde patlamadan saatler önce bir asteroit keşfedildi!

21 Ocak günü erken saatlerde Berlin üzerinde meydana gelen bir asteroit patlaması tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Bir şehrin üzerinde ilk kez bir asteroit patlamıyor olsa da, asıl şaşırtıcı olan şey, 2024 BXI olarak adlandırılan asteroidin sadece saatler önce keşfedilmiş olması oldu.

İlk olarak Macaristan'daki Piszkéstető Dağ İstasyonu'nda astronom olarak çalışan Krisztián Sárneczky tarafından tespit edilen 2024 BXI küçük bir asteroitti. Sárneczky tarafından keşfedilmesinden kısa bir süre sonra NASA, kendi raporunu paylaşarak 20 Ocak gecesi Berlin'in batısında ‘zararsız bir ateş topu’ olarak parçalanmasının beklendiğini belirtti.





KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN FARK EDİLEMEDİ

Bu vakayı bu kadar ilgi çekici kılan şeylerden biri de asteroidin Dünya'ya çarpmadan sadece saatler önce keşfedilmiş olması. Asteroit daha büyük olsaydı, önceden fark edilme şansı çok yüksek olurdu. Ancak 2024 BXI, çok küçük olduğu için Dünya'ya çok yaklaşana kadar kimse fark edemedi.

2024 BXI’in Dünya atmosferinde patlamasından sadece saatler önce keşfedilen ilk asteroit olmadığı ifade edildi. Benzer bir olay, 2022 yılında küçük bir asteroidin çarpmadan sadece iki saat önce keşfedilmesiyle görülmüştü.