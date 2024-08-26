Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beşparmak Dağı'nda Yeni Bir Bitki Türü Keşfedildi

Latmos bölgesinde yeni bir kazgagası türü keşfedildi, bilim dünyasına kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:10
Beşparmak Dağı'nda Yeni Bir Bitki Türü Keşfedildi

Beşparmak Dağı'nda Keşif

Aydın ve Muğla sınırlarında yer alan Beşparmak Dağı, yeni bir bitki ile ilgili önemli bir keşfe ev sahipliği yaptı. Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım liderliğindeki ekip, bu dağda "Latmos kazgagası" olarak adlandırılan yeni bir kazgagası türünü keşfetti.

Kazgagasının Bilimsel İncelemesi

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Varol Aydın, mart ayında yaptığı bir doğa gezisi sırasında farklı bir bitki keşfetti ve bu bitkinin fotoğraflarını Prof. Dr. Hasan Yıldırım'a gönderdi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, bu bitkinin literatürde kaydının bulunmadığı anlaşıldı.

Yayınlanan Makale ve Yeni Tür

Prof. Dr. Yıldırım ve Dr. Aydın, bitkinin bulunduğu alanda saha çalışmaları gerçekleştirdi. Doktora öğrencisi Tuğkan Özdöl ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Kenan Akbaş'ın katkılarıyla hazırlanan bilimsel makale, Finlandiya merkezli Annales Botanici Fennici dergisinde yayımlandı. Böylece bu yeni tür, "Corydalis varolaydinii" adıyla bilim dünyasına kazandırıldı.

Latmos Bölgesinin Önemi

Prof. Dr. Hasan Yıldırım, bitkinin yalnızca Latmos bölgesinde bulunduğunu belirtti. Latmos, Batı Anadolu'nun ilk yerleşim alanlarından biri olarak biliniyor ve burada 8 bin yıl öncesine ait kaya resimlerine ulaşılmıştır. Yıldırım, bu bölgenin korunması gerektiğinin altını çizerken, "Dünyaca önemli doğal ve kültürel miras alanı olan Latmos'u yok olmadan korumalıyız," diye ekledi.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr....

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr....

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr....

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr....

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr....

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr....

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr....

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr....

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr....

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr....

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr....

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr....

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr....

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr....

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak
2
WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek
3
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
4
Yakıt cimrisi araçlar belli oldu! Bu otomobiller neredeyse hiç yakıt harcamıyor
5
Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor
6
Arabanızın ömrünü uzatacak kritik tüyo! Bu detayı pek bilen yok
7
Iphone'un sevilen özelliği Android'e geliyor! Kullanıcılar çok sevinecek

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!