Beşparmak Dağı'nda Yeni Bir Bitki Türü Keşfedildi

Beşparmak Dağı'nda Keşif

Aydın ve Muğla sınırlarında yer alan Beşparmak Dağı, yeni bir bitki ile ilgili önemli bir keşfe ev sahipliği yaptı. Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım liderliğindeki ekip, bu dağda "Latmos kazgagası" olarak adlandırılan yeni bir kazgagası türünü keşfetti.

Kazgagasının Bilimsel İncelemesi

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Varol Aydın, mart ayında yaptığı bir doğa gezisi sırasında farklı bir bitki keşfetti ve bu bitkinin fotoğraflarını Prof. Dr. Hasan Yıldırım'a gönderdi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, bu bitkinin literatürde kaydının bulunmadığı anlaşıldı.

Yayınlanan Makale ve Yeni Tür

Prof. Dr. Yıldırım ve Dr. Aydın, bitkinin bulunduğu alanda saha çalışmaları gerçekleştirdi. Doktora öğrencisi Tuğkan Özdöl ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Kenan Akbaş'ın katkılarıyla hazırlanan bilimsel makale, Finlandiya merkezli Annales Botanici Fennici dergisinde yayımlandı. Böylece bu yeni tür, "Corydalis varolaydinii" adıyla bilim dünyasına kazandırıldı.

Latmos Bölgesinin Önemi

Prof. Dr. Hasan Yıldırım, bitkinin yalnızca Latmos bölgesinde bulunduğunu belirtti. Latmos, Batı Anadolu'nun ilk yerleşim alanlarından biri olarak biliniyor ve burada 8 bin yıl öncesine ait kaya resimlerine ulaşılmıştır. Yıldırım, bu bölgenin korunması gerektiğinin altını çizerken, "Dünyaca önemli doğal ve kültürel miras alanı olan Latmos'u yok olmadan korumalıyız," diye ekledi.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağı'nda tespit edilen yeni bir kazgagası (corydalis) türünü bilim dünyasına kazandırdı.