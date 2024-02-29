Bilgisayar korsanları 'büyük siber saldırıda Fortnite oyuncularının ödeme bilgilerini çaldı'

Bir RANSOMWARE grubu, Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games'ten yaklaşık 200 GB veri çaldığını iddia etti.

Darknet sızıntı sitesinde bir yazı yazan grup, şirketten ne çalabilecekleri konusunda iddialarda bulundu.

Ödeme ayrıntıları kaydedilen Fortnite oyuncuları risk altında olabilir





Cyber ​​Daily'nin haberine göre Mogelivich çetesi olarak bilinen grup, fidye yazılımı sahnesinde nispeten yeni.

Grup, "e-posta, şifreler, tam ad, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve diğer birçok veriyi" çaldığını iddia ediyor.

Grup, bir gecede Epic Games sunucularına saldırı düzenlediğini iddia etti .

Sektörde gerçekleşen diğer fidye yazılımı saldırılarının aksine Mogelivich, saldırının gerçekleştiğine dair kanıt sunmadı.

Epic Games, bildirime şu şekilde yanıt verdi: "Araştırıyoruz ancak şu anda bu iddiaların meşru olduğuna dair sıfır kanıt var.

" Mogilievich, Epic ile iletişime geçmedi veya bu iddiaların doğruluğuna dair herhangi bir kanıt sunmadı.

"Darkweb web sayfasının ekran görüntüsü olan bu iddiaları üçüncü bir tarafın Tweet'inde gördüğümüzde, birkaç dakika içinde araştırmaya başladık ve kanıt için Mogilevich'e ulaştık.

"Mogilevich yanıt vermedi. Yanıt olarak gördüğümüz en yakın şey , iddia edilen verileri iletmek için 15 bin dolar ve "para kanıtı" istedikleri iddia edilen bu Tweet ."

Mogelivich verileri satmayı teklif ediyor ancak bir fiyat belirtmiyor ve parayı yatıran herkese satmaya hazır olduklarını söylüyor.

Gönderide şu ifadeler yer alıyor: "Şirketin bir çalışanıysanız veya verileri satın almak isteyen biriyseniz üzerime tıklayın."

Bu bağlantı, grubun güvenli bir e-postaya bağlı iletişim sayfasına gider.

Mogelivich, alıcıların tekliflerini iptal edilmeden önce yalnızca 4 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar yapmaları gerektiğini iddia ediyor.

İddialar doğruysa Fortnite oyuncuları ve Epic Games Store'u kullananlar risk altında olabilir.

Grup, muhtemelen kullanıcıların bilgilerini de içeren kişisel ve mali bilgilere sahip olduğunu iddia ediyor.

Henüz endişelenmenize gerek yok çünkü hack'in gerçekleştiği henüz kanıtlanmadı.