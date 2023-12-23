Bilim insanları bir kambur balina ile 20 dakika boyunca 'sohbet' etti!

Bilim insanları, bir kambur balina ile eşi benzeri görülmemiş ve istisnai bir karşılaşma yaşayarak kambur balinaların iletişim sistemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi oldular. Bu karşılaşma, bu yılın başlarında Whale-SETI olarak bilinen bir grup araştırmacının Twain adlı bir kambur balina ile 20 dakikalık bir "sohbet" gerçekleştirmesiyle gerçekleşti.

Peer J dergisinde yayınlanan bir makalede ayrıntılı olarak anlatılan bu konuşma, insanlar ve kambur balinalar arasında "kambur dili" kullanılarak yapılan ilk konuşmayı gözler önüne seriyor. Böylesine harika bir gelişme için araştırmacılar Twain'in dikkatini çekmek üzere kaydedilmiş bir kambur balina iletişim çağrısı kullandılar. Bunun üzerine balina bir selamlama sinyaliyle karşılık verdi ve teknenin etrafında dönmeye başladı.

U.C. Davis'ten başyazar Dr. Brenda McCowan, bu konuşmanın bu canlıların zekâsını vurgulamak için uzun bir yol kat ettiğini ve kambur sırtlıların iletişim sistemlerinin ne kadar karmaşık olduğunu vurguladığını söylüyor. Balık yakalamak için baloncuklardan ağlar oluşturabilmeleri ve hatta şarkıları ve çağrıları aracılığıyla kapsamlı bir şekilde iletişim kurabilmeleri akıllara durgunluk veriyor.





UZAYLI YAŞAMI ARAYIŞI KONUSUNDA DA ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Ancak bu iletişim, kambur balinaların birbirleriyle nasıl konuştuğunu daha iyi anlamanın ötesinde başka nedenlerle de önem taşıyor. Araştırmacılar, bunun uzaylı yaşamı arayışında önemli bir varsayımı da destekleyebileceğini söylüyor.

SETI Enstitüsü'nden Dr. Laurence Doyle, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Teknolojideki mevcut sınırlamalar nedeniyle, dünya dışı zekâ arayışının önemli bir varsayımı, dünya dışı varlıkların temas kurmakla ilgilenecekleri ve bu nedenle insan alıcıları hedef alacaklarıdır. Bu önemli varsayım kambur balinaların davranışları tarafından kesinlikle desteklenmektedir” dedi.

Burada Twain'in konuşma sırasındaki davranışı ve hatta cevap verme şekli gibi dikkate alınması gereken başka çıkarımlar da bulunuyor. Tüm bunlar, Balina-SETI bilim insanlarının gelecekte ek araştırmalar için kullanabilecekleri kambur balina iletişim sistemlerini daha iyi anlamaya yardımcı olacak ipuçlarını sağlayabileceği belirtildi.

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