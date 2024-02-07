Bilim insanları ilk kez işlevsel insan beyni dokusunu 3D yazıcıyla üretti: Alzheimer ve nörolojik hastalıklar için büyük umut

BİLİM İNSANLARI İLK KEZ FONKSİYONEL İNSAN BEYİN DOKUSUNU 3D BASKI YÖNTEMİYLE ÜRETTİ

Bilim insanları, insan beynine benzer şekilde büyüyebilen ve işlev görebilen 3D baskı yöntemiyle insan beyni dokusu üretmeyi başardı. Bu başarı, beyin araştırmaları yapan ve nörolojik ve nörogelişimsel bozukluklara çözüm arayan bilim insanları için önemli bir gelişme.

3D BASKI YÖNTEMİYLE NASIL BEYİN DOKUSU ÜRETİLDİ?





Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, Cell Stem Cell dergisinde yayımladıkları makalede, 3D baskı yöntemiyle nasıl insan beyni dokusu ürettiklerini anlattı. Araştırmacılar, indüklenmiş pluripotent kök hücrelerden elde ettikleri beyin hücrelerini, daha önceki yöntemlere göre daha yumuşak bir “biyo-mürekkep” jel içinde konumlandırdılar. Böylece hücrelerin birbirleriyle büyüyebilmeleri ve iletişim kurabilmeleri sağlandı.

Araştırmacılar, geleneksel 3D baskı yönteminden farklı olarak, katmanları dikey olarak değil, yatay olarak üst üste yerleştirdiler. Hücreler, bir masanın üzerine yan yana dizilmiş kalemler gibi yan yana dizildi. “Dokumuz, bir arada tutunacak kadar yapıya sahip ama hücrelerin birbirlerine büyüyebilecekleri ve birbirleriyle konuşabilecekleri kadar yumuşak” diyen araştırmanın yazarlarından Su-Chun Zhang, bu yöntemin insan beyninin nasıl iletişim kurduğunu anlamak için çok güçlü bir model olabileceğini söyledi.

3D BASKI YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN BEYİN DOKUSU NE İŞE YARAYACAK?

3D baskı yöntemiyle üretilen beyin dokusu, insan beynine benzer şekilde işlev görebiliyor. Baskılanan hücreler, hem kendi içlerinde hem de katmanlar arasında bağlantılar oluşturarak, insan beynine benzer ağlar oluşturuyor. Hücreler, sinyal gönderiyor, nörotransmiterler aracılığıyla etkileşime giriyor ve baskılanan dokuya destek hücreleri eklendiğinde, uygun ağlar oluşturuyor.

3D baskı yöntemiyle üretilen beyin dokusu, beyin organoidleri adı verilen ve beyin araştırmalarında kullanılan minyatür organlara göre daha fazla avantaj sunuyor. Organoidler, daha az organizasyon ve kontrol ile büyüyor. 3D baskı yöntemiyle ise hücre türleri ve düzenleri üzerinde daha fazla hassasiyet ve kontrol sağlanabiliyor.

3D baskı yöntemiyle üretilen beyin dokusu, Alzheimer, Parkinson gibi nörolojik ve nörogelişimsel bozuklukların tedavisinde kullanılabilecek özelleştirilmiş tamirlerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca beyin araştırmalarında yeni bir standart oluşturabilir.