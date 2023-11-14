Bilimde devrim: Yapay DNA modeli tasarlanacak

Bilim insanları, sentetik maya üretme konusunda bir adım daha ileri gittiler. Araştırmacılar, 15 yıldan fazla bir süredir özveriyle çalışarak sıfırdan tüm genomu içeren karmaşık bir hücre oluşturma hedefine ulaştılar.



Shiftdeletenet'teki haberlere göre, yapay DNA modeli tasarlayarak bu hedefe daha da yaklaştılar. Şu anda, 16 kromozomun bazılarının yapay versiyonlarını tek bir maya hücresinde başarılı bir şekilde birleştirmeyi başardılar. Bu, bilim dünyası için önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.





YAPAY DNA

Bu başarı, bilim tarihine altın harflerle yazılmayı hak ediyor, çünkü yapay DNA modeli çalışmaları, hücrelerin içindeki temel süreçler hakkında daha fazla bilgi sağladı. Ayrıca, bu büyük ilerleme, bazı bilim insanlarının ilaç, malzeme, biyoyakıt ve diğer ürünleri üretebilmesi için temel bir adım oluşturuyor. Bu araştırma aynı zamanda programlanabilir hücresel fabrikalar için bir başlangıç niteliği taşıyor.

Gerçekte, sentetik bir maya oluşturmak büyük bir zorluktur. Bu hafta, Cell and Cell Genomics dergisinde konuyla ilgili bir dizi yeni makale yayınlandı. Bu makalelerin ortak yazarlarından Benjamin Blount, bu kromozomlardan birini yaratmanın bile şaşırtıcı ve zor bir iş olduğunu belirtti. Böylece bilim insanları, daha zorlu hedeflere ulaşarak tarih yazdı.

Ancak zorluklar henüz bitmedi. Bilim insanlarının aşması gereken büyük bir engel var, çünkü kromozom parçalarını dağılmadan bir arada tutma görevi, beklenenden daha zorlu olabilir.