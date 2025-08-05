Bilişim Vadisi'nde TEKNOFEST Robotaksi Yarışması Heyecanı

Bilişim Vadisi'nde TEKNOFEST Robotaksi Yarışması Başlıyor

Bilişim Vadisi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde düzenlenen Robotaksi yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Yarışmanın test süreçleri 9 Ağustos'a kadar devam edecek, final müsabakaları ise 10-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yarışma Kategorileri ve Başvuru Süreçleri

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması 2", "Hazır Araç" kategorisinin finalistlerinin belirlenmesinin ardından başladı. "Hazır Araç" kategorisinde 351 başvuru arasından simülasyon sürecine katılan 25 takımdan 19'u finale kalmayı başarırken, "Özgün Araç" kategorisinde ise 217 başvuru arasından "Kritik Tasarım Raporu" sunan 47 takımdan 42'si yükselebildi.

Otonom Sürüş Algoritmaları İçin Rekabet

Bu yıl "Hazır Araç" kategorisinde yarışan takımlar, 42 saat 48 dakikalık pist test alt yapısından faydalanarak otonom sistemlerini gerçek koşullarda deneme fırsatını buldu. Lise, ön lisans, lisans, lisans üstü öğrenciler ve mezunlardan oluşan takımlar, kendi otonom sürüş algoritmalarını geliştirmek için birbirleriyle yarışacaklar.

Geleceğin Teknoloji Üreticileri Yetişiyor

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen yarışma ile ilgili, gençlere sunulan desteklerin Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesine uzun vadede katkı sağlayacağını belirtti. Tüzgen, yarışmaların gençlere sadece birer araç sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda onlara cesaret, motivasyon ve girişimcilik ruhu kazandırdığını vurguladı. "Bu gençler, sadece bugünün değil, yarının mühendisleri, teknoloji liderleri ve girişimcileri olacak", dedi Tüzgen.

Yarışma Takvimine Dikkat!

Bu yıl düzenlenen TEKNOFEST Robotaksi Yarışması, Bilişim Vadisi'nin teknolojik altyapısı ve eğitim olanaklarıyla destekleniyor. Yarışmaya katılacak araçların test süreci 9 Ağustos'a kadar devam edecek; final müsabakaları ise 10-13 Ağustos tarihlerinde Bilişim Vadisi pistlerinde gerçekleştirilecek.

Bilişim Vadisi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen (sağda), yarışmaya katılan gençleri ziyaret etti.

Bilişim Vadisi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen (sağda), yarışmaya katılan gençleri ziyaret etti.