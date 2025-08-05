DOLAR
40,64 -0,02%
EURO
47,01 -0,08%
ALTIN
4.419,59 0%
BITCOIN
4.631.165,12 -0,33%

Bilişim Vadisi'nde TEKNOFEST Robotaksi Yarışması Heyecanı

Bilişim Vadisi, 9-13 Ağustos tarihleri arasında TEKNOFEST Robotaksi yarışmasına ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 14:09
Bilişim Vadisi'nde TEKNOFEST Robotaksi Yarışması Heyecanı

Bilişim Vadisi'nde TEKNOFEST Robotaksi Yarışması Başlıyor

Bilişim Vadisi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde düzenlenen Robotaksi yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Yarışmanın test süreçleri 9 Ağustos'a kadar devam edecek, final müsabakaları ise 10-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yarışma Kategorileri ve Başvuru Süreçleri

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması 2", "Hazır Araç" kategorisinin finalistlerinin belirlenmesinin ardından başladı. "Hazır Araç" kategorisinde 351 başvuru arasından simülasyon sürecine katılan 25 takımdan 19'u finale kalmayı başarırken, "Özgün Araç" kategorisinde ise 217 başvuru arasından "Kritik Tasarım Raporu" sunan 47 takımdan 42'si yükselebildi.

Otonom Sürüş Algoritmaları İçin Rekabet

Bu yıl "Hazır Araç" kategorisinde yarışan takımlar, 42 saat 48 dakikalık pist test alt yapısından faydalanarak otonom sistemlerini gerçek koşullarda deneme fırsatını buldu. Lise, ön lisans, lisans, lisans üstü öğrenciler ve mezunlardan oluşan takımlar, kendi otonom sürüş algoritmalarını geliştirmek için birbirleriyle yarışacaklar.

Geleceğin Teknoloji Üreticileri Yetişiyor

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen yarışma ile ilgili, gençlere sunulan desteklerin Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesine uzun vadede katkı sağlayacağını belirtti. Tüzgen, yarışmaların gençlere sadece birer araç sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda onlara cesaret, motivasyon ve girişimcilik ruhu kazandırdığını vurguladı. "Bu gençler, sadece bugünün değil, yarının mühendisleri, teknoloji liderleri ve girişimcileri olacak", dedi Tüzgen.

Yarışma Takvimine Dikkat!

Bu yıl düzenlenen TEKNOFEST Robotaksi Yarışması, Bilişim Vadisi'nin teknolojik altyapısı ve eğitim olanaklarıyla destekleniyor. Yarışmaya katılacak araçların test süreci 9 Ağustos'a kadar devam edecek; final müsabakaları ise 10-13 Ağustos tarihlerinde Bilişim Vadisi pistlerinde gerçekleştirilecek.

Bilişim Vadisi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi...

Bilişim Vadisi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen (sağda), yarışmaya katılan gençleri ziyaret etti.

Bilişim Vadisi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi...

Bilişim Vadisi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen (sağda), yarışmaya katılan gençleri ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Bilim Farkındalığını Artıran Etkinlik Gerçekleştirildi
2
BULUT, Sürü İHA Operasyonlarında Devrim Yaratacak
3
Bilişim Vadisi'nde TEKNOFEST Robotaksi Yarışması Heyecanı
4
TrNext Projesi, Gençlerin Teknolojik Vizyonunu Geliştiriyor
5
Yalova'da TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. Etabı Başarıyla Tamamlandı
6
TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda Selçuk Bayraktar'dan Vurucu Mesajlar
7
TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. Etabı Yalova'da Devam Ediyor

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!