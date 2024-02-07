Bir müşterinin köpeğini çalmaya çalışan Amazon çalışanı işsiz kaldı!

ABD’de bir müşterinin yavru köpeğini çalmaya çalışmakla suçlanan Amazon teslimat çalışanı işinden oldu. İşte detaylar...

Bir müşterinin köpeğini çalmaya çalışan Amazon çalışanı işsiz kaldı!
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ABD eyaleti Georgia'da bir Amazon teslimat sürücüsü bir müşterinin paketini teslim ettikten sonra yavru köpeğini çalmak istedi.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, Terrika Currence isimli bir müşterinin kızı, paketi şoförden teslim aldığı esnada Amazon minibüsünü kullanan adamın köpeklerini aldığını fark etti.

Currence, "Paketi ve köpek mamasını eve koymak için kapıyı açtığımda kızım çığlık attı ve Amazon'da çalışan adam yavru köpeğimizi çaldı” ifadelerini kullandı.

amazon

ARACIN KAPISINI AÇIP KÖPEĞİ ALDI

Currence’e göre, Amazon’un aracına koştuktan sonra arka kapıyı açtı ve yavru köpeği bırakana kadar sürücüye bağırdı.

Köpeği tutup araçtan indirdiğini söyleyen Currence, sürücünün köpeğin neden minibüste olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadığını da sözlerine ekledi.

Olayın ardından bir Amazon sözcüsü yaptığı açıklamada, şoförün artık Amazon için teslimat yapmadığını ve soruşturma sırasında yardımcı olması için kolluk kuvvetlerine ulaştıklarını duyurdu. Fakat sözcü, şoförün kovulduğunu mu, yoksa istifa mı ettiğini açıklamadı.

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