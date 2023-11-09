Bir yıldız böyle doğuyor: James Webb Uzay Telekobu anbean görüntüledi

Bu haber uzaya ilgisi olanların çok ilgisini çekecek! James Webb bebek yıldız görüntülerini paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİR YILDIZIN DOĞUŞU

James Webb bebek yıldız fotoğrafının doğumunu görüntüledi. Orion takım yıldızında yer alan ve büyük enerji yayan yıldız doğumunun epey şiddetli olduğu fotoğraflarla görüntülendi. Görüntülenmiş olan şok dalgalarına sebep olan yıldız HH212 ismi verilen nesnenin parçası olarak adlandırılıyor. Bu parça dünyadan 1.300 ışık yılı uzakta bulunuyor ve geceleri çıplak gözle görülebilen Orion takım yıldızı içinde yer alan parlak yıldızlardan biri olarak adlandırılıyor.





Bilim insanlarına göre ilk proto yıldız yaklaşık 50 bin yaşında. Güneşin de o yaşlarda bu fotoğraflara benzer görüntüleri olduğu da konuşuluyor. Paylaşılan görüntünün altında bebek yıldız fotoğrafında gaz ve toz diski sebebiyle yıldızın görüntülenemediği de paylaşılıyor. İlkel yıldız görüntülenemiyor bile olsa James Webb tarafından paylaşılan görüntünün evrenle ilgili eşsiz görüntüler sunduğu da sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.