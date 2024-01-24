Bir YouTuber Samsung Galaxy S24 Ultra’nın ve iPhone 15 Pro Max’in kamerasını test etti! Kaybeden telefonu tankla vurdu!

Mrwhosetheboss adlı bir YouTuber, Galaxy S24 Ultra’nın mı, yoksa iPhone 15 Pro Max’in mi kamerasının daha iyi olduğunu merak edenler bir test yaptı. Yaptığı testi YouTube kanalından paylaşan Mrwhosetheboss, videonun sonunda Galaxy S24 Ultra’nın daha iyi bir kameraya sahip olduğuna karar verdi ve iPhone 15 Pro Max’i tankla vurdu.

22 dakikalık bu video, hangi cihazın daha iyi olduğunu belirlemek için iki telefonun kamera deneyiminin çeşitli yönlerini inceliyor. Videoda ayrıca Galaxy S23 Ultra ile iPhone 15 Pro Max arasında daha önce yapılan ve ikincisinin kazandığı karşılaştırmaya da atıfta bulunuluyor.

Mrwhosetheboss, Apple'ın kamera teknolojisine kıyasla Samsung'un neleri geliştirip geliştirmediğine dair açıklamalarla birlikte çok sayıda örnek sunuyor.





SAMSUNG, İPHONE’U YAKALIYOR

Ünlü YouTuber, videosunda Galaxy S24 Ultra kameranın yapay zekâ özellikleri inceleniyor ve Apple'ın iPhone 15 Pro Max için geliştirdiği düzenleme hileleriyle karşılaştırılıyor. Kullanıcı arayüzleri arasındaki farklar ve Galaxy S24 Ultra'nın öne çıktığı noktalar vurgulanıyor. Ayrıca, telefonun artırılmış üst parlaklığının, açık havada çekim yaparken 15 Pro Max’e göre daha iyi olduğu görülüyor.

Diğer ilginç noktalar ise yakınlaştırmanın birkaç yıldır bir Ultra numarası olmasına rağmen iPhone 15 Pro Max'in daha iyi bir yakınlaştırma deneyimi sunabileceği yönünde. Öte yandan, Samsung neredeyse Apple'ın video kayıt kalitesini yakaladığı fakat iPhone deneyimi ile hâlâ tam olarak aynı seviyede olmadığı görüldü.

Genel olarak Mrwhosetheboss, Galaxy S24 Ultra'nın iPhone 15 Pro Max'ten daha ilgi çekici bir kamera deneyimi sunduğunu düşünüyor. Daha sonra fotoğraf ve video örneklerindeki tanklardan birini kullanarak 15 Pro Max'in yapıştırıldığı bir hedefe boya bombası atıyor ama yine de 15 Pro Max’in hâlâ kullanılabilir olduğu görülüyor.

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