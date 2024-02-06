Bir YouTuber Vision Pro’nun tüm parçalarını sökerek ne kadar karmaşık olduğunu gösterdi!

Apple Vision Pro, geçtiğimiz hafta cuma günü ABD'de piyasaya sürüldü ve şimdiden dış özelliklerine ilişkin çok sayıda fotoğraf, video ve inceleme ortaya çıktı.

Aralarından seçim yapılabilecek iki kafa bandı seçeneği bulunuyor. EyeSight özelliği, mavi bir parıltıyla gözlerinizin garip bir görsel temsiline sahip. Ayrıca ilk incelemeler, kulaklığın ağırlığının bir süre sonra rahatsız edici olabileceğini söylüyor.

Aynı zamanda, cihazın içinde "uzamsal bilgi işlem" sihrini gerçekleştiren donanım da oldukça merak ediliyor.





APPLE’IN EN KARMAŞIK DONANIMI

Vision Pro’ya sahip olmak için minimum 3 bin 500 dolar ödeyen ABD’li kullanıcılar, ürünü kullanırken bile oldukça çekingen davranırken, iFixit isimli bir YouTube hesabının paylaştığı yeni bir videosu, kulaklığın içindeki tüm parçalara içeriden bir bakış sunuyor.

Vision Pro'nun ekran katmanlarına, kulaklığın çarpıcı görsellerini mümkün kılan merceksi lenslere, bazı kameralara ve fanlara ve bir sürü vidaya, brakete ve konektöre daha yakından bakmamızı sağlıyor.

Ayrıca, mühendisliğin ne kadar karmaşık olduğuna bakılırsa, tamirinin neden küçük bir servete mal olduğu da daha iyi anlaşılıyor.

YouTube hesabından yapılan açıklamada ise, “Apple'ın şimdiye kadarki en karmaşık donanımı olan Vision Pro'ya hoş geldiniz. O kadar karmaşık ki, üstesinden gelmek için birden fazla videoya ihtiyacımız olacak” deniliyor.

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