Birleşik Krallık yapay zeka süper bilgisayara servet yatırdı

Birleşik Krallık Hükümeti, Isambard-AI adı verilen dünyanın en güçlü yapay zeka süper bilgisayarını yapmak için 273 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiğini Engadget haberine göre duyurdu.

BİRLEŞİK KRALLIKTAN BÜYÜK YATIRIM





Isambard-AI, binlerce NVIDIA süper çipini bünyesinde barındıracak ve saniyede 200 katrilyondan fazla hesaplama yapabilme kapasitesine sahip olacak. Bristol Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağı bu devasa bilgisayar, 2024 yazında aktif hale getirilmesi planlanıyor.

NVIDIA'nın GH200 Grace Hopper Superchip'lerinden 5 bin 448 tane kullanacak olan Isambard-AI, büyük dil modellerinin eğitimi gibi yapay zeka uygulamaları için muazzam bir performans sunacak. Bristol Üniversitesi'ne göre Isambard-AI, Birleşik Krallık'taki mevcut en hızlı süper bilgisayardan tam 10 kat daha hızlı olacak.

Isambard-AI, Bristol'un Ulusal Kompozit Merkezi'nde "kendinden soğutmalı, bağımsız bir veri merkezinde" yer alacak.

Bu heyecan verici duyuru, Birleşik Krallık Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi sırasında yapıldı, bu etkinlik Birleşik Krallık'ta ve birçok ülkede yapay zeka ve potansiyel riskleri üzerine liderlerin bir araya geldiği bir platform sağladı.

Isambard-AI, gelecekte diğer Birleşik Krallık süper bilgisayarlarıyla entegre çalışarak açık bilim için dünyanın en güçlü yapay zeka sistemlerinden biri haline gelecek.