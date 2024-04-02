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OpenAl, ChatGPT için kararını verdi

Yapay zeka son dönemlerde popülerliğini artırırken OpenAl, ChatGPT için yeni karar açıklandı. Hesap oluşturmadan da kullanılabilirken beklenmedik düzenlemeler devreye girdi.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 14:54
OpenAl, ChatGPT için kararını verdi

Yapay zeka sohbeti olarak kullanılan OpenAI, ChatGPT'yi hesabı olmayan kullanıcılara imkan tanıdı. İnsanların yapay zekanın faydalarından yararlanabilmek için araçlarda genişleme yapılırken kullanılabilir misyonun bir parçası haline getirildi. Şirket artık hesapsız kullancılardan yapay zeka eğitimi için veri toplayabilecek.

CHATGPT HESAP OLUŞTURMAYA SON
Alınan kararla beraber şirket üzerinde daha fazla eğiti verisi sağlanırken daha fazla kullanıcıyı hesap oluşturmaya ve ücretsiz GPT-3,5 modelinin yerine GPT-4 erişim için abone olmaya eğilim arttı. Özellikle beraber ChatGPT üzerinde kaydolmak ya da oturum açmak isteğe bağlı hale gelirken OpenAI erişimin kademeli olarak sunulduğu belirtildi.

OPENAI OpenAI sözcüsü, özelliği geliştirirken oturumu kapatmış GPT-3.5 kullanıcılarının potansiyel olarak yeni tehditleri nasıl ortaya çıkarabileceğini dikkat edilmesi gerektiğine değindi. Sözcü, yapay zeka üzerinde modellerin kötüye kullanımında sorumlulun ekiplerinde yeni özellikler oluşturuldu.
Bunun yapılması için ayarlar bölümüne giriş yapılarak, modeli herkes için iyileştirin seçeneği kapatılır.

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