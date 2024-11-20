Biyolojik Yaş Tespiti İçin Tükürük Örnekleri Kullanılıyor

Karabük Üniversitesi'nden Tükürükle Biyolojik Yaş Tespiti Projesi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, biyolojik yaşın tükürük örneklerinden kolayca tespit edilmesini sağlayacak bir proje geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü akademisyenleri, "Tükürükten Biyolojik Yaş Tespiti İçin IgG N-Glikomu Kullanılarak Makine Öğrenmesi Temelli Bir Modelin Geliştirilmesi ve Serum IgG N-Glikozilasyon Profillerine Bağlı Olarak Validasyonu" başlıklı TÜBİTAK COST projesi ile bu alanda önemli bir adım atıyorlar.

Biyolojik Yaş Tahmininde IgG Glikozilasyon Profilleri

Proje kapsamında, IgG glikozilasyon profillerinin incelenmesiyle biyolojik yaş tespiti için bir model geliştiriliyor. Bu model, tükürük örnekleri kullanılarak geliştirilmesi sayesinde non-invaziv (girişimsel olmayan) bir yöntemle yaş tespitini mümkün kılacak. Ayrıca, serum örnekleri üzerinden gerçekleştirilecek doğrulama çalışmaları, modelin güvenilirliğini artıracak.

Makine Öğrenmesi ile Hız ve Kesinlik

Proje kapsamında, tükürükteki IgG N-glikozilasyon profillerinin analizinde makine öğrenmesi algoritmaları kullanılacak. Bu yöntem, geleneksel analiz yöntemlerine göre daha hızlı ve kesin sonuçlar sunmayı hedefliyor.

Bireylerin Sağlığına Yönelik Önleyici Adımlar

Geliştirilecek model, biyolojik yaş ile kronolojik yaş arasındaki farkları belirleyerek bireylerin sağlık durumları hakkında önemli veriler sunacak. Tükürükten biyolojik yaş tespiti, bireylerin sağlık durumlarını daha yakından izlemelerine ve yaşlanma süreçlerini anlamalarına yardımcı olacak. Ayrıca, bu çalışma yaşlanma karşıtı tedaviler ve kronik hastalıkların erken teşhisi gibi alanlarda önemli katkılar sağlayacak.

Proje Yürütücüsünden Açıklamalar

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Hacı Mehmet Kayılı, 2 bursiyer ve 2 araştırma görevlisi ile birlikte yürütülen projede, tükürükten biyolojik yaş tespitine yönelik analitik yöntem geliştireceklerini belirtti. Kayılı, "Projede sağlıklı bireylerden kan ve tükürük örnekleri alıyoruz. Küçük bir kan örneği, antikorlardaki modifikasyonları takip etmek için yeterli oluyor. Bu sayede yaşlanma ile alakalı biyobelirteç seyrini inceliyoruz" dedi.

Umut Vaadeden İlk Sonuçlar

Proje araştırmacısı Doç. Dr. Hakan Yılmaz, makine öğreniminin sağlık alanında ön tanı çalışmalarında yoğun şekilde kullanıldığını vurguladı. Projenin iki temel aşamadan oluştuğunu ve ilk etaptaki sonuçların umut verici olduğunu dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, biyolojik yaşın tükürük örneklerinden tespit edilmesini sağlayacak proje geliştirdi. Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü akademisyenleri, "Tükürükten Biyolojik Yaş Tespiti İçin IgG N-Glikomu Kullanılarak Makine Öğrenmesi Temelli Bir Modelin Geliştirilmesi ve Serum IgG N-Glikozilasyon Profillerine Bağlı Olarak Validasyonu" başlıklı TÜBİTAK COST projesiyle biyolojik yaşın tükürük örneklerinden kolaylıkla tespit edilmesine imkan sağlayacak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, biyolojik yaşın tükürük örneklerinden tespit edilmesini sağlayacak proje geliştirdi. Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü akademisyenleri, "Tükürükten Biyolojik Yaş Tespiti İçin IgG N-Glikomu Kullanılarak Makine Öğrenmesi Temelli Bir Modelin Geliştirilmesi ve Serum IgG N-Glikozilasyon Profillerine Bağlı Olarak Validasyonu" başlıklı TÜBİTAK COST projesiyle biyolojik yaşın tükürük örneklerinden kolaylıkla tespit edilmesine imkan sağlayacak.