Bu, evrenin şimdiye kadarki en ayrıntılı X ışını haritası!

Araştırmacılar, evrenin şu ana kadarki en detaylı X ışını haritasını üretti. eROSITA All-Sky Survey kataloğunun bir parçası olan harita, gece gökyüzünün iki farklı temsilini sergileyerek bize evrenimize bakmak için güzel ve benzersiz bir yol sunuyor. Bu haritanın evrenin tam bir kaydı olmaktan çok uzak ve şu anda sahip olduğumuz herhangi bir teknolojiyle yakalayamayacağımız kadar büyük olduğu belirtiliyor.





900 BİNDEN FAZLA YILDIZ, GALAKSİ VE KARA DELİK VAR

Evrenin bugüne kadar hazırlanmış en detaylı X-ray haritası olan bu harita 900 binden fazla yıldız, galaksi ve kara deliği gözler önüne seriyor.

Bunun gibi haritalar sayesinde James Webb Uzay Teleskobu gibi teleskopları kullanan bilim insanları, gözlemler için yeni hedefler seçebilecek ve böylece evreni daha da derinlemesine anlayabilecek.

Harita için veriler Aralık 2019'dan Haziran 2020'ye kadar gökyüzü taramaları kullanılarak elde edildi ve gökyüzünde 170 milyondan fazla X ışını fotoğrafı tespit edildi.

Haritanın oluşturulmasında görev alan araştırmacılar, bu 170 milyon X ışını fotoğrafının uzayda 900 binden fazla farklı nesnenin tanımlanmasına yardımcı olduğunu ve bunların çoğunun muhtemelen süper kütleli kara delikler olduğunu söylüyorlar. Bu görevin 6 ay içinde, XMM-Newton ve Chandra gibi amiral gemisi görevlerin 25 yıla yakın bir süredir yürüttüğü çalışmalardan daha fazlasını tespit ettiğini belirtiyor.

Araştırmacılar, ayrıca kozmik ağın, yani evreni besleyen uçsuz bucaksız gaz evreninin bir parçasını keşfetmiş olabileceklerine inanıyorlar. Fakat araştırma henüz hakem denetiminden geçmediği için bu iddialar doğrulanamıyor.