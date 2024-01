Bu haftanın Netflix küresel Top 10 listesi belli oldu!

Netflix’in düzenli bir şekilde yenilenen küresel Top 10 listesindeki en son verilere göre, bu hafta Fool Me Once'ı küresel çapta bir numaradan indiren gerçek suç dizisi American Nightmare'in hakimiyetinde olan diziler, hâlihazırda dünyanın en büyük Netflix dizileri arasında bulunuyor.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, platformun diğer dizilerinin yanı sıra Boy Swallows Universe, My Life With the Walter Boys ve aksiyon-dram türündeki suç dizisi The Brothers Sun da son listede kendine yer buldu.





İŞTE NETFLİX TOP 10 LİSTESİ (15 OCAK-21 OCAK)

Güncel sıralama, şu anda dünyadaki en iyi 10 (İngilizce) Netflix dizisini kapsıyor. İşte Netflix hayranlarının merakla beklediği o liste...