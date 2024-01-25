Bu haftanın Netflix küresel Top 10 listesi belli oldu!

Dünyanın en büyük çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix, şu an dünyada en çok izlenen diziler listesini paylaştı. İşte listedeki yapımlar...

Bu haftanın Netflix küresel Top 10 listesi belli oldu!
Yayın Tarihi:

Netflix’in düzenli bir şekilde yenilenen küresel Top 10 listesindeki en son verilere göre, bu hafta Fool Me Once'ı küresel çapta bir numaradan indiren gerçek suç dizisi American Nightmare'in hakimiyetinde olan diziler, hâlihazırda dünyanın en büyük Netflix dizileri arasında bulunuyor.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, platformun diğer dizilerinin yanı sıra Boy Swallows Universe, My Life With the Walter Boys ve aksiyon-dram türündeki suç dizisi The Brothers Sun da son listede kendine yer buldu.

netflix

İŞTE NETFLİX TOP 10 LİSTESİ (15 OCAK-21 OCAK)

Güncel sıralama, şu anda dünyadaki en iyi 10 (İngilizce) Netflix dizisini kapsıyor. İşte Netflix hayranlarının merakla beklediği o liste...

  1. American Nightmare - 21,4 milyon izlenme
  2. Fool Me Once - 11,2 milyon izlenme
  3. Boy Swallows Universe - 4 milyon izlenme
  4. Yellowstone: Sezon 1 - 3,7 milyon izlenme
  5. The Brothers Sun: Sezon 1 - 2,7 milyon izlenme
  6. Walter Boys ile Hayatım: 1. Sezon - 2,1 milyon izlenme
  7. The Stranger - 2 milyon izlenme
  8. Sonic Prime: Sezon 3 - 1,8 milyon izlenme
  9. Yellowstone: 2. Sezon - 1,7 milyon izlenme
  10. Loudermilk: Sezon 1 - 1,7 milyon izlenme
Öne Çıkanlar
Başvuru için son 5 gün! Devlet Hava Meydanları İşletmesi başvuru şartlarını duyurdu Başvuru için son 5 gün! Devlet Hava Meydanları İşletmesi başvuru şartlarını duyurdu
Dev gibi çamaşır deterjanı almak isteyen o markete koşacak! Sadece 159 TL’ye düştü Dev gibi çamaşır deterjanı almak isteyen o markete koşacak! Sadece 159 TL’ye düştü
Alfa Romeo’dan Küçük Milano SUV: Alfa Romeo Milano Hem Küçük, Hem Üstün Özellikli Hem de Uygun Fiyatlı Alfa Romeo’dan Küçük Milano SUV: Alfa Romeo Milano Hem Küçük, Hem Üstün Özellikli Hem de Uygun Fiyatlı
Çok Okunanlar
Yapay zekâ destekli saldırı dronları üretilecek! Yapay zekâ destekli saldırı dronları üretilecek! İlk Galaxy S24 Ultra düşme testi yapıldı! İşte test sonucu! İlk Galaxy S24 Ultra düşme testi yapıldı! İşte test sonucu! Apple, App Store dışı uygulamalar için ücret almayı planlıyor! Apple, App Store dışı uygulamalar için ücret almayı planlıyor! Yeni rakamlar açıklandı! Netflix yayın savaşlarını kazanıyor! Yeni rakamlar açıklandı! Netflix yayın savaşlarını kazanıyor! Dünyanın en çok aboneye sahip YouTuber’ı MrBeast gözünü Çin pazarına dikti! Dünyanın en çok aboneye sahip YouTuber’ı MrBeast gözünü Çin pazarına dikti!