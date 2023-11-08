Bu oyunlar çok sattı: Steam'de en popüler oyunlar açıklandı

Steam platformu en çok sevilen oyunları listelemeye devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Bu oyunlar çok sattı: Steam'de en popüler oyunlar açıklandı
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Oyun severler en çok bu oyunları indiriyormuş! Steam yeni listesini paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

STEAM EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLARI PAYLAŞTI

Oyun severlerin en çok tercih ettiği oyun platformu Steam uzun zamandır haftanın en çok satılan oyunlarını paylaşmaya devam ediyor. Steam tarafından yapılan listeye göre en çok indirilen oyun Counter Strike 2 oldu. İkinci sıraya ise Call of Duty yerleşti. Üçüncü sırada Cyberpunk 2077 yer alıyor. Steam tarafından yayımlanan listede 31 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında en çok indirilen oyunlar şu şekilde listelendi;

haftanın en çok indirilen oyunları

-Counter Strike 2

-Call of Duty

-Cyberpunk 2077

-War Thunder

-ARK: Survival Ascended

-Apex Legends

-EA Sports FC 24

-Baldur's Gate 3

-For the King II

-Cities: Skylines II 

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