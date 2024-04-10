Bu telefon hem çok ucuz hem de dakikalar içinde şarjı fullüyor! Samsung, Apple üzülecek

Gelen bilgiler doğrultusunda Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden güç alırken yonga seti, geçtiğimiz ay tanıtılan ve sadeleştirmeye gitmesiyle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. GT Neo 6'nın kullanıcıları gün boyu ihtiyaçlarını karşılayabilirken 5,500 mAh kapasitesiyle beraber bataryası oldukça destektir.



REALME'DEN APPLE VE SAMSUNG ÜZECEK TASARIM

Ekran teknolojisi ile dikkat çeken özellikleri bulunan GT Neo 6, 6.78 inç boyutunda 8T LTPO panet ile gelmesiyle 1.5K çözünürlüklü olarak ekranın 6,000 nit'lik zirve parlaklığı bulunur.

Realme kullanıcılarına geniş kullanım alanı sunarken teknoloji tutkunlarının beklentilerini karşılama amacıyla beraber markanın pazardaki konumunda güçlendirilerek görünür ve teknoloji severler bu yeni modellerin tanıtımında büyük merak gösteriyor. Telefonun fiyatı ise 220 dolar seviyelerinde satışa çıkması tahmin ediliyor.

