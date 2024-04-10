Gelen bilgiler doğrultusunda Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden güç alırken yonga seti, geçtiğimiz ay tanıtılan ve sadeleştirmeye gitmesiyle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. GT Neo 6'nın kullanıcıları gün boyu ihtiyaçlarını karşılayabilirken 5,500 mAh kapasitesiyle beraber bataryası oldukça destektir.
REALME'DEN APPLE VE SAMSUNG ÜZECEK TASARIM
Ekran teknolojisi ile dikkat çeken özellikleri bulunan GT Neo 6, 6.78 inç boyutunda 8T LTPO panet ile gelmesiyle 1.5K çözünürlüklü olarak ekranın 6,000 nit'lik zirve parlaklığı bulunur.
Realme kullanıcılarına geniş kullanım alanı sunarken teknoloji tutkunlarının beklentilerini karşılama amacıyla beraber markanın pazardaki konumunda güçlendirilerek görünür ve teknoloji severler bu yeni modellerin tanıtımında büyük merak gösteriyor. Telefonun fiyatı ise 220 dolar seviyelerinde satışa çıkması tahmin ediliyor.
Gelen bilgiler doğrultusunda Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden güç alırken yonga seti, geçtiğimiz ay tanıtılan ve sadeleştirmeye gitmesiyle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. GT Neo 6'nın kullanıcıları gün boyu ihtiyaçlarını karşılayabilirken 5,500 mAh kapasitesiyle beraber bataryası oldukça destektir.
ÇOK OKUNAN HABERLER
Samsung'un bu modelini kullananlar eyvah! Artık çekmeceye kaldırabilirsiniz!
En düşük emekli maaşı değişti! Milyonlarca emekli artık bu rakamı alacak!
Görseldeki çiçeklerden eksik yaprağı sadece şahin gibi gözleri olan bulabiliyor!
Bu telefon hem çok ucuz hem de dakikalar içinde şarjı fullüyor! Samsung, Apple üzülecek
Milli Emlak TL'si olana müjdeyi verdi! O illerde bedava fiyatına arsa satışı başladı
BİM piyasa fiyatlarına meydan okudu! Çift kişilik nevresim takımını 470 TL'ye getiriyor
Çeyrek altın fiyatlarında ibre uçuşa geçiyor! O tarihe kadar 550 TL birden fırlayacak
Araç sahipleri şimdi hapı yuttu! Bunu yapanlar 33 bin TL ceza ödeyecek!
Sirkeyi sakın bu eşyalara sürmeyin! Temizleyim derken çöp edebilirsiniz!
Türk kahvesinin içine 1 kaşık atınca göbeği dümdüz yapıyor! 34 bedene kadar düşmek mümkün!
Cumhurbaşkanı jestiyle emeklilere 8000 TL nakit ödeme! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor
Dışarı çıkanlar geri dönecek! O illerde kar kış kıyamet başlıyor