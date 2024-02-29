Bu yeni 360 derece 4K kamerası Wi-Fi veya elektriğe ihtiyaç duymadan çalışıyor!

Eufy, 360 derece görüntü sunabilen, 344 derece kaydırma yapabilen ve 70 dereceye kadar eğilebilen yeni bir 4K güvenlik kamerasının sevkiyatına başladı. Ayrıca kablolu internet veya güç olmadan süresiz olarak çalışabiliyor.

249,99 dolara dolara satılan Eufy 4G LTE Cam S330, Wi-Fi'ye ek olarak yakındaki LTE kulelerine bağlanabiliyor ve 36,2Wh bataryayı şarj etmek için güneş altında sadece iki saate ihtiyaç duyan çıkarılabilir bir güneş paneli ile birlikte geliyor. Eufy’a göre batarya tam şarjla bir aya kadar dayandığından, yağmur mevsimi boyunca bile çalışmaya devam edebiliyor.

S330, hem Eufy hem de Arlo'nun daha önceki LTE özellikli kameralarında karşılaştığımız sorunlu noktaların çoğunu yaklaşık aynı başlangıç maliyetiyle gideriyor gibi görünüyor. Kablosuz güvenlik için ana konutunuzun içine veya dışına tamamen monte edebilseniz de, tasarım ve işlevsellik onu mülkünüzdeki uzak alanlar için daha da ideal hale getirebiliyor. Eufy, bu girişime yardımcı olarak, zorlu sıcaklıklara ve sıcak veya soğuk elementlere dayanabileceğini öne sürüyor.





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Eufy Starlight'ın üzerine inşa edilen EIOTClub SIM kart, Verizon, AT&T ve T-Mobile arasında hangisinin en güçlü LTE sinyalini sunduğuna bağlı olarak otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Bu işlevsellik, 100 MB deneme verisini kullandıktan sonra 2 GB başına 19,90 dolar veya 24 GB başına 139,99 dolar tutarında devam eden bir ücret taşıyor olsa da kullanıcılar, kendi SIM kartını da kullanabiliyor. Eufy, sürekli kayıtları tetikleyen olağanüstü bir trafik yoğunluğunuz olmadığı durumlarda ayda yaklaşık 700 MB veri tüketeceğini belirtiliyor.

4K kamera 8x yakınlaştırma sunar ve yaratıklardan ve diğer tesadüfi faaliyetlerden kaynaklanan yanlış alarmları azaltmak için yapay zekâ destekli araç ve insan algılama özelliğine sahip etkinlik bölgeleri kullanıyor. Ayrıca sensörü çevreleyen 100 lümenlik entegre bir spot ışığı, 26 fit uzaklığa kadar olan alanları aydınlatabiliyor. Güvenlik özelliklerini tamamlayan iki yönlü ses ve alarm çalma özelliği, mobil uygulama üzerinden ve Google Assistant ve Amazon Alexa ses kontrolü ile kontrol edilebiliyor.