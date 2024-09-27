Bursa'da Depreme Dayanıklı Zemin İçin Bor Katkılı Malzeme Denemesi

Bursa'da Depreme Dayanıklı Çözüm

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) geliştirilen bor katkılı enjeksiyon malzemesi, sıvılaşma riski taşıyan zeminlerin iyileştirilmesi amacıyla denendi.

Uygulama Detayları

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen uygulama, başta Gemlik'in Kurşunlu sahilinde olmak üzere sıvılaşma riski olan alanlarda yapıldı.

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Eyübhan Avcı, geliştirdikleri bu özel malzemenin patenti alındığını belirtti.

Saha Analizleri ve Hedefler

Uygulamanın ardından alınacak numunelerin çeşitli testlerden geçirileceği, malzemenin depreme karşı dayanıklı zemin oluşturma amacını taşıdığı bildirildi.

Doç. Dr. Avcı, "Bu çalışmada önemli ilerleme kaydettik. İlk olarak Bursa'ya odaklandık ve çalışmalarımız 1 ay sürdü. Sıvılaşma alanlarının riskleri biliniyor. Deprem döneminde ciddi hasar oluşumuna neden olabilir." dedi.

Hızlı Katılaşma ve Ekonomi

Geliştirilen malzeme, yer altı suyunun bulunduğu boşluklara hızlı bir şekilde enjekte ediliyor ve hemen katılaşarak dayanım kazanıyor. Bu da sıvılaşma riskini ortadan kaldırıyor.

Doç. Dr. Avcı, ayrıca bu malzemenin mevcut binalarda da güvenli bir şekilde kullanılabileceğini vurguladı.

Önemli Açıklamalar

Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nda görevli jeoloji mühendisi Akın Karabudak, projenin Bursa'nın depreme dayanıklılığını artıracak önemli bir adım olduğunu ifade etti. "Laboratuvar testleri başarı ile tamamlandı. Numuneler üzerinde yapılacak çalışmalar sonrasında malzeme, ulusal ve uluslararası ölçekte kullanılabilir hale gelecek." açıklamasında bulundu.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyübhan Avcı'nın (fotoğrafta) sıvılaşma riski gözlenen zeminlerin mukavemetini artırmak amacıyla geliştirdiği, patenti alınan bor katkılı zemin enjeksiyon malzemesi, Kurşunlu sahilinde uygulandı.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyübhan Avcı'nın (fotoğrafta) sıvılaşma riski gözlenen zeminlerin mukavemetini artırmak amacıyla geliştirdiği, patenti alınan bor katkılı zemin enjeksiyon malzemesi, Kurşunlu sahilinde uygulandı.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyübhan Avcı'nın (fotoğrafta) sıvılaşma riski gözlenen zeminlerin mukavemetini artırmak amacıyla geliştirdiği, patenti alınan bor katkılı zemin enjeksiyon malzemesi, Kurşunlu sahilinde uygulandı.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyübhan Avcı'nın (fotoğrafta) sıvılaşma riski gözlenen zeminlerin mukavemetini artırmak amacıyla geliştirdiği, patenti alınan bor katkılı zemin enjeksiyon malzemesi, Kurşunlu sahilinde uygulandı.