Bursa Teknik Üniversitesi'nde Yapay Zeka Destekli Robot Geliştirildi

Bursa Teknik Üniversitesi'nde Yapay Zeka Destekli Robot Üretildi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, insansı ve sosyal mobil bir robot olan "Moria"yı geliştirdi. Bu yapay zeka destekli robot, insanlarla daha etkili iletişim kurabilme yeteneği ile dikkat çekiyor.

Projenin Detayları

BTÜ Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen proje, Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Nurettin Gökhan Adar ve araştırmacı Dr. Mustafa Özden tarafından liderlik edilmektedir. Projeye, ilgili mühendislik bölümlerinden lisans ve yüksek lisans öğrencileri de dahil edilmiştir.

Robotun Özellikleri

Şubat ayında çalışmalarına başlanan projenin birinci fazı tamamlandı. "Moria", insanlarla iletişimi sağlama, soruları yanıtlama, yüz ve kişi tanıma gibi birçok önemli işlevi yerine getirebiliyor.

Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler, bu yapay zeka destekli robot üzerinde çeşitli tezler ve projeler gerçekleştirerek, teorik bilgilerini uygulamalı hale getirip inovatif çözümler geliştirme fırsatını elde ediyor.

Uzman Görüşü

Dr. Adar, robotun tasarımı sırasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "robotlar ve akıllı sistemler" alanında yetkin bir üniversite olarak belirlenen BTÜ'nün mühendislik gücünü vurgulayarak, "Bu projenin çıktısı olan robot, mühendislik alanında Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacaktır. Sosyal robotların gelecekteki kullanım alanlarının genişlemesine önemli bir potansiyel sunmaktadır," şeklinde değerlendirmede bulundu.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri tarafından "Moria" isimli yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot üretildiği bildirildi. "Moria" adı verilen robot insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma, kişi tanıma ve yüz takibi gibi önemli fonksiyonları gerçekleştirebiliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri tarafından "Moria" isimli yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot üretildiği bildirildi. "Moria" adı verilen robot insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma, kişi tanıma ve yüz takibi gibi önemli fonksiyonları gerçekleştirebiliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri tarafından "Moria" isimli yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot üretildiği bildirildi. "Moria" adı verilen robot insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma, kişi tanıma ve yüz takibi gibi önemli fonksiyonları gerçekleştirebiliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri tarafından "Moria" isimli yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot üretildiği bildirildi. "Moria" adı verilen robot insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma, kişi tanıma ve yüz takibi gibi önemli fonksiyonları gerçekleştirebiliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri tarafından "Moria" isimli yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot üretildiği bildirildi. "Moria" adı verilen robot insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma, kişi tanıma ve yüz takibi gibi önemli fonksiyonları gerçekleştirebiliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri tarafından "Moria" isimli yapay zeka destekli sosyal mobil insansı robot üretildiği bildirildi. "Moria" adı verilen robot insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlama, yüz tanıma, kişi tanıma ve yüz takibi gibi önemli fonksiyonları gerçekleştirebiliyor.