Büyük hissedarlar WWDC öncesinde Apple'ın yapay zekâ girişimlerini bozmak istiyor!

Apple'ın önde gelen hissedarları, şirketin planlarını kamuoyuna açıklamaya hazır olmadan önce yapay zekâ kullanımını duyurmasını istiyor. Financial Times'a göre bu hissedarlar, 28 Şubat Çarşamba günü yapılacak yıllık hissedarlar toplantısında yapay zekâ araçlarını açıklaması için şirkete baskı yapmak istiyor. Apple, haziran ayındaki Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’na (WWDC) kadar herhangi bir yapay zekâ duyurusu yapmayı neredeyse kesin olarak planlıyor.

FT, Amerikan İşçi Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresi'nin Apple'dan yapay zekâ kullanımını ve bu teknolojinin benimsenmesine ilişkin olası etik kuralları açıklamasını istediğini söylüyor. Apple'ın en büyük hissedarlarından bazıları olan Norges Bank Yatırım Yönetimi ve Legal & General, muhtemelen bu kararı destekleyecektir. Temel olarak, Apple'ın yapay zekâ ile ilgili riskler hakkında konuşmasını istiyorlar. Çünkü şirket, bu konuda çok az açıklama yapıyor.





APPLE’IN YAPAY ZEKÂ GELİŞİMİ KONUSUNDA ŞEFFAFLIĞININ ARTIRILMASI İSTENİYOR

Bununla birlikte, bu hissedarlar Apple'ın yapay zekâ gelişimi konusunda şeffaflığı artırmasını istiyor. Legal & General, "Apple yapay zekâ kullanımında ve risk yönetimi süreçlerinde şeffaf olmalı" dedi.

Öte yandan Apple, yatırımcılarını talep edilen raporun kapsamının aşırı geniş olması ve rekabetçi konumumuza zarar verebilecek stratejik plan ve girişimlerin ifşa edilmesini kapsayabileceği gerekçesiyle kararı reddetmeye çağırıyor. Apple'ın CEO'su Tim Cook, önceki kazanç çağrılarında yapay zekâ girişimlerine belli belirsiz değinmişti.

Cook, Apple'ın yapay zekâ konusunda "muazzam miktarda zaman ve çaba" harcayacağını ve ayrıntıların bu yıl içinde geleceğini söyledi.

Apple CEO'su daha sonra görüşme sırasında üretken yapay zekâ ile ilgili sorulara yanıt verdi. Apple'ın yeni ürünleri hazır olmadan duyurmasının tipik bir durum olmadığını söyledi. Ancak Apple'ın inanılmaz derecede heyecan duydukları bazı çalışmaları olduğunu söyledi. Duyurular bu yıl içinde yapılacak.