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BYD’nin 233 bin dolarlık elektrikli süper otomobili tanıtıldı!

Tesla'nın rakibi BYD'nin Ferrari ve McLaren esintileri taşıyan 233 bin dolarlık elektrikli süper otomobili görücüye çıktı!

Yayın Tarihi: 27.02.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:38
BYD’nin 233 bin dolarlık elektrikli süper otomobili tanıtıldı!

BYD ilk elektrikli süper otomobilini tanıttı. Adı U9 ve BYD'nin üst düzey markası Yangwang altında 1.68 milyon RMB'ye, yani yaklaşık 233 bin 407 dolara satılıyor. Çinli şirket teslimatların yaz aylarında başlayacağını söyledi.

U9, BYD'nin ilk tamamen elektrikli süper otomobili ve şirket, onu diğer modellerden ayıran her ikisi de BYD tarafından tasarlanan e4 Platform güç sistemi ve DiSus-X Akıllı Gövde Kontrol Sistemi olmak üzere iki temel teknolojiye sahip olduğunu aktarıyor.

Bir süper otomobil olarak konumlandırıldığı için, oldukça yüksek bir hıza ulaşması bekleniyor. Elektrikli aracın (EV) azami hızı saatte 309 kilometre veya saatte yaklaşık 308 kilometre olarak listelendi. Kıyaslama yapma açısında, Ferrari’ler genellikle saatte 289 kilometre ila 350 kilometre arasında hızlara ulaşabiliyor.

Ayrıca bir EV ile gelen anlık torkun keyfini çıkarabileceksiniz: şirket, U9'un sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 2,36 saniyede çıkabildiğini paylaşıyor.

Aracın sistemi, Çinli EV şirketinin geçen yıl bir etkinlikte gösterdiği, aracın müzik eşliğinde hareket edebildiği bir dans modu özelliği de sunuyor.

BYD, 2023'ün son çeyreğinde Elon Musk'ın Tesla'sını geride bırakarak en büyük elektrikli araç satıcısı oldu. Çinli EV şirketi, geçen yıl Avustralya, Brezilya ve İsrail'e yapılan 243 bin ihracat da dahil olmak üzere sattığı 3 milyon aracın kendisini ilk 10 küresel otomobil satıcısı haline getirdiğini kaydediyor.

BYD

SUDA YÜZEBİLEN ARAÇ 150 BİN DOLARDAN SATILACAK

Shenzhen merkezli otomobil üreticisi pazar payını büyük ölçüde rakiplerinden daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar satarak elde etti, ancak Yangwang ve Fang Cheng Bao markaları altında lüks modeller de piyasaya sürüyor.

U8 adlı en son lüks modeli acil durumlarda suda yüzebiliyor ve yaklaşık 150 bin dolar fiyatla satışa sunuluyor. BYD'nin şubat ayında yayınladığı bir düzenleyici dosyaya göre, plug-in hibrid SUV Ekim ayında teslimatlara başladı ve ilk ayının ardından 1.593 adet sattı.

Açıklamada şirket, lüks marka modellerin şirketin karlılığını önemli ölçüde artırdığı ve şirketin marka imajını büyük ölçüde geliştirdiği için lüks EVS serisini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

BYD, kısa süre önce yurt dışında o kadar popüler oldu ki, küresel talebi karşılamak için bir nakliye filosu oluşturdu. İlk araç taşıyıcısı olan BYD Explorer No. 1, ocak ayında ilk kez denize açıldı ve 5 binden fazla otomobil teslim etti. Şirket önümüzdeki iki yıl içinde teslimat filosuna yedi gemi daha eklemeyi planladığını açıkladı.

Ocak ayında yapılan başvuruya göre şirket ayrıca küresel ihtiyaçları karşılamak için Tayland, Brezilya ve Macaristan'da yerelleştirilmiş üretime başlamayı planlıyor.

Yangwang, bu yaz 140 bin dolara yakın bir fiyata sahip olacak lüks bir sedan da dahil olmak üzere daha fazla üst düzey elektrikli araç piyasaya sürecek.

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