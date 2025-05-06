Çanakkale'de İklim Değişikliğine Uyum Eğitimi Başladı

Çanakkale'de İklim Değişikliği Eğitimi

Çanakkale'de, Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında bir eğitim programı başlatıldı. Eğitim programı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı'nın yararlanıcı kurumu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yürütücü kuruluşu olduğu bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Açılış Konuşması

Eğitim programının açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, programın kent için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Borca, daha önce görev yaptığı Isparta'daki bir gölün kurumasını örnek vererek, bölgedeki iklim değişikliği etkilerine dikkat çekti:

"Gölün ciddi anlamda çekildiğini, gölün etrafındaki ekosistemin zarar gördüğünü biliyoruz. Meteorolojik çalışmalar, beklenen sonuçları vermiyor. İklime dirençli şehirler oluşturmak, urbanizasyonu göz önünde bulundurmak zorundayız."

Projenin Bütçesi ve Hibe Projeleri

Dr. Ömer Öztürk, iklim değişikliği başkanlığında proje koordinatörü olarak, Türkiye genelinde toplamda 20 eğitim yapılacağını ve bu eğitimlerin 16'ncısının Çanakkale'de gerçekleştirildiğini açıkladı. Projenin toplam bütçesi 11 milyon 25 bin avro olarak belirlenmiş olup, bu kapsamda yeni Uyum Eylem Planları hakkında bilgi verildi.

Öztürk, toplam 6 milyon 800 bin avro bütçeli 29 hibe projesinin yürütüldüğünü, bu projelerin üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile işbirliği içinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Eğitim Programının İçeriği

Eğitimin ilk günü, sektörel riskler, etkilenebilirlik ve iklim değişikliğinin etkileri üzerine sunumların yer aldığı bir program olarak planlandı. İkinci günde ise sektörle ilgili uygulamalı çalışmalar yapılacak ve grup çalışmaları neticesinde rapor hazırlama süreci gerçekleşecek.

Bu eğitim, iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırmak ve toplum genelinde duyarlılık oluşturmak adına oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çanakkale'de yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı, yürütücü kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, kentteki otelde düzenlenen eğitim programının açılışında konuşma yaptı.

Çanakkale'de yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı, yürütücü kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, kentteki otelde düzenlenen eğitim programının açılışında konuşma yaptı.