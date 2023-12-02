ChatGPT, bu konuda öğrencilerden daha iyi çıktı

YAPAY ZEKA BUNU DA YAPTI SONUNDA....

Yapay zeka denildiğinde akla gelen ChatGPT öğrencilerden daha iyi sonuçlar verdi. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği cevaplarla gerçeğini aratmayan cevaplar veren Chat GBT makale yazma konusunda da başarısını ispatladı. İşte konuyla ilgili detaylar….





Yapay zeka hayatımıza girdiğinden bu yana hiç bu kadar gerçekçi olmamaıştı. Günlük hayatta bile artık sıklıkla yardım aldığımız yapay zeka öğrencilerin yazdığı makalelerinden daha iyisini hazırladı. Yapay zeka her geçen gün kendini yenilemeye devam ederken bu insanların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Yalpan bir araştırmada da chat CPT nin yazdığı makale ler ortaokul öğrencilerin makaleleri ile karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma gösterdi ki yapay zeka öğrencilerden daha iyi iş çıkardı. Passau Üniversitesi'nden yapılan araştırmaya göre yapay zekanın hazırladığı makale ortaokul öğrencileri tarafından yazılan makalelere oranla daha kaliteli bulundu. Bu da yapay zekanın geldiği son nokta olarak tarihe geçti.

ŞAŞIRTICI BİR ARAŞTIRMA

Passau Üniversitesi'nde araştırmayı yapan Profesör Steffen Herbold, ise bu sonucu beklemediklerini belirterek sonuçların şaşırtıcı olduğunu vurguladı. Bundan sonraki süreçte öğrenciler yapay zekadan makale yazma konusunda yardım alır mı bilinmez ama yapay zekanın daha fazla yol kat edeceği şimdiden belli oldu.