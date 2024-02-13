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Chevrolet’in yeni elektrikli aracı 500 km’den fazla menzile sahip olacak!

Chevrolet’in yeni elektrikli aracı Equinox EV 513 km menzile sahip olacak ve yaklaşık 35 bin dolardan satışa sunulacak.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 13:58
Chevrolet’in yeni elektrikli aracı 500 km’den fazla menzile sahip olacak!

General Motors, (GM) bu yılın sonlarına doğru sipariş edilebilecek olan Chevy Equinox EV ile ilgili nihai fiyatlandırma ve menzil detaylarını yayınladı. Otomobil üreticisi yıllardır Equinox'u uygun fiyatlı ve herkesin ilk elektrikli otomobili olmaya yetecek menzile sahip büyük eşitleyici olarak konumlandırıyor.

Müşterilere ilk sunulacak olan Equinox EV'nin tek motorlu, önden çekişli 1LT modeli 34 bin 995 dolardan başlayacak ve EPA tahminine göre 513 km menzile sahip olacak. Fakat bu rakam, GM'nin uzun süredir Equinox'un başlangıç fiyatı olarak vaat ettiği 30 bin dolarlık fiyattan fazla olduğu belirtiliyor.

Ancak Equinox'un, otomobil üreticisinin satın alma noktasında müşterilere sunulacağını söylediği 7 bin 500 dolarlık federal EV vergi kredisine uygunluğu da hesaba katılmıyor. Vergi kredisinin uygulanması, baz modelin başlangıç fiyatını 27 bin 495 dolara düşürüyor.

ev

İŞTE FİYATLAR

Öte yandan, 1LT modelinden sonra fiyatlar yükselmeye başlıyor. İşte GM'nin her bir donanım seviyesi için paylaştığı fiyat dağılımı:

2LT FWD 43 bin 295 dolardan (veya vergi kredileriyle 35 bin 795 dolardan) başlayan fiyatlarla

2RS FWD 44 bin 795 dolardan başlayan fiyatlarla

3LT FWD 45 bin 295 dolardan başlayan fiyatlarla

3RS FWD 46 bin 795 dolardan başlayan fiyatlarla

GM, ayrıca Equinox EV'nin dört tekerlekten çekişli versiyonu ile ilgili menzil detaylarını da yayınlasa da fiyatlandırma yapmadı. Toplam ağırlığa eklenen ekstra bir motorla birlikte, çift motorlu AWD varyantı EPA tarafından tahmin edilen 285 millik bir menzile sahip olacak. Her versiyon sonunda AWD'ye yükseltme seçeneğine sahip olacak.

GM, Equinox EV'nin kendi segmentindeki Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Nissan Ariya, Volkswagen ID.4 ve Volvo EX30 gibi diğer giriş seviyesi modelleri geride bırakacağını söyledi.

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