Chrome, gizli sekmede kullanıcıları izlemek için feragatname sunacak!

Google, gizli sekmeyi kullananlara bir feragatname sunarak, kullanıcılarını gizli sekmede izlemeye devam edeceğini bildirecek. Bu durum, Google’ın her şartta kullanıcılarını izlemeye devam edeceği ve gizliliğin tümüyle ortadan kalkacağı anlamına geliyor.





GOOGLE GİZLİ SEKMEYİ GELİŞTİREBİLİR

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, yenilenmiş feragatname Android için Chrome'un Canary sürümünde görüldü. Feragatnamenin önceki versiyonuna göre farklılık gösteren eyin şirketin ve diğerlerinin kullanıcıları hâlâ takip edebileceğini bildiren bir cümlenin eklenmiş olduğu öğrenildi.

Fakat şirketin en azından Chrome'da gizli sekmeden gelen tarama verilerinin normal taramadan gelen çevrim içi profilinizin geri kalanıyla ilişkilendirilmesinin önüne geçen korumaları geliştirebileceği ifade edildi.

Diğer taraftan Google, Google Maps gizli moddaki etkinliğin haritaları kişiselleştirmek için etkinliğinizi kullanmayacağını açıkladı. Ancak Google, Haritalar özelliği için bir destek belgesinde gizli mod açıkken izlemenin gerçekleşebileceğini aktardı:

Haritalar'da gizli modu açmak, etkinliğinizin internet sağlayıcıları, diğer uygulamalar, sesli arama ve diğer Google hizmetleri tarafından nasıl kullanıldığını veya kaydedildiğini etkilemiyor.