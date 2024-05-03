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Çin, Ay’ın karanlık yüzünü keşfe çıkıyor: Fırlatılan araç örnek toplayacak

Çin, Ay’ın karanlık yüzünde kalan taraftan örnek toplaması için "Çang'ı 6" aracını uzaya fırlattı.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 14:40
Çin, Ay’ın karanlık yüzünü keşfe çıkıyor: Fırlatılan araç örnek toplayacak

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre yeni keşif aracı, Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden Ay’a fırlatıldı. "Çang'ı 6" isimli keşif aracı, ilk kez Ay'ın karanlık yüzüne iniş yaparak, kaya ve toprak örnekleri toplayacak. Aracın Ay yörüngesine ulaşması sonrasında Apollo Çanağı'na yumuşak iniş yapması bekleniyor. İnişten 48 saat sonra ise aracın sondası yüzeyi delerken robotik kol araçtan çıkarak toprak ve kaya örneklerini toplayacak.

Toplanan örneklerin daha sonra, yükseltme aracı ile Ay yüzeyinden yörüngedeki uyduya ve dönüş mekiğine taşıması bekleniyor. Dönüş mekiği ise kendisine yüklenen örneklerle birlikte Dünya’ya geri gelecek.

Tüm bu işlemlerin yaklaşık 53 gün sürmesi planlanıyor.

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