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Çok sevilen Red Dead Redemption ücretsiz erişime açıldı

Red Dead Redemption ve genişleme paketi artık ücretsiz alınabilecek! İşte sağlamanız gereken tek şart...

Yayın Tarihi: 27.03.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 13:40
Çok sevilen Red Dead Redemption ücretsiz erişime açıldı

Rockstar Games, popüler oyun serisi Grand Theft Auto'nun (GTA) yeni sürümü GTA 6'nın geliştirme süreciyle meşgul olmasına rağmen, eski ancak efsanevi yapımlarına yeniden odaklanıyor. Şirket, GTA+ abonelerine büyük bir sürpriz yaparak, ikonik aksiyon-western oyunu Red Dead Redemption'ı ve Undead Nightmare genişleme paketini ücretsiz olarak sunmaya karar verdi.

GTA+ üyeleri, bu ücretsiz tekliften yararlanarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında Red Dead Redemption'ı keyifle oynayabilecekler. PlayStation kullanıcıları geçen yıl sunulan Remastered sürümüne erişebilirken, Xbox oyuncuları orijinal sürümü 4K çözünürlüğe yükseltilmiş olarak deneyimleyebilecekler. Ancak, bu imkan PC oyuncuları için geçerli değil.

red dead redemption ücretsiz

Red Dead Redemption'ın hem tek oyunculu hikaye modu hem de çok oyunculu modları, bu paketin bir parçası olarak sunulacak. Ayrıca, GTA+ üyeleri Xbox konsollarında Undead Nightmare genişleme paketine de ücretsiz erişim elde edecekler.

Ancak, bu ücretsiz erişim sadece aktif bir GTA+ aboneliği olanlar için geçerli olacak. Abonelik sona erdiğinde, oyunun kütüphaneden kaldırılacağını belirtmek önemlidir. Rockstar ayrıca, Red Dead Redemption ve Undead Nightmare'ı satın almak isteyen GTA+ üyelerine %20 indirim uygulayacağını duyurdu. Ancak bu indirimin kısa süreliğine geçerli olacağını belirtmek gerekiyor.

Bu hamle, Rockstar'ın eski yapımlarına olan ilgisini ve oyunculara sunduğu değeri gösteriyor. GTA+ aboneleri için sunulan bu özel teklif, oyuncular arasında büyük bir heyecan yaratacak gibi görünüyor.

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