Copilot’u erken benimseyenler pişman oldu!

Microsoft, yeni piyasaya sürdüğü üretken yapay zekâ asistanı Copilot ile yapay zekâ üzerine büyük bir bahis oynasa da bazı erken benimseyenler bundan pek etkilenmedi.

Microsoft ve OpenAI arasında bir ekip çalışması olan Copilot, Microsoft'un Word, Outlook, Teams, PowerPoint ve Excel gibi her yerde bulunan uygulama paketine bağlanarak belgeler ve sunumlar oluşturuyor, toplantıları ve e-postaları özetliyor.

Copilot'u test eden bazı şirketler, kendilerine zaman kazandırdığı için bu yapay zekâ uygulamasını çok sevdiğini belirtmişti.

The Wall Street Journal'a (WSJ) göre, Copilot'u yıl sonuna kadar 35 bin 900 çalışanının yarısına sunmayı planlayan kimya şirketi Dow, aracın "muazzam verimlilik kazanımlarını" övdü.

Ancak Journal'ın haberine göre, diğer şirketlerin Copilot'un Microsoft 365 aboneliğine ek olarak kişi başı 30 dolarlık fiyat etiketine değeceğinden emin olmadığı öğrenildi.





COPİLOT YANLIŞ CEVAPLAR VERİYOR

Eleştirmenler WSJ'ye Copilot'un Excel ve PowerPoint entegrasyonlarının her zaman güvenilir veya doğru olmadığını söyledi. Diğerleri ise yapay zekânın yanlış cevaplar verdiğini veya elektronik tabloları yanlış hesapladığını belirtti.

Bazı yapay zekâ uzmanları sosyal medyada Copilot'un hafta sonu toplantıları için tuhaf önerilerde bulunduğunu ve PowerPoint slaytları hazırlarken hata yaptığını açıkladı.

Kasım ayından bu yana Copilot'u test eden donanım üreticisi Juniper'in bir temsilcisi Journal'a yaptığı açıklamada, ürünü tüm işgücü için satın almaya hazır olmadığını aktardı.

Microsoft'un modern iş ve iş uygulamalarından sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Jared Spataro, yaptığı açıklamada, müşterilerin Copilot'ta hemen değer bulduklarını, ancak "yapay zekâ daha önce gördüğümüz hiçbir teknolojiye benzemiyor" diyerek ürünün karmaşıklığını kabul ettiğini kaydetti.

Spataro ilk kullanıcılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece üç ay içinde kullanıcıların yüzde 70'i daha üretken oldu ve yüzde 68'i Microsoft Copilot'un işlerinin kalitesini artırdığını söylüyor. Müşteri geri bildirimlerini dinliyoruz ve Copilot'u zaman içinde daha da iyi hale getirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Microsoft, Copilot'u kasım ayında kullanıma sunmaya başlamış ve şirketlerden en az 300 abonelik taahhüdünde bulunmalarını istemişti.

Ocak ayında abonelikleri daha küçük gruplara açtı. Business Insider'dan Ashley Stewart'ın haberine göre, teknoloji devi bu ayın başlarında Copilot'u şirket içinde kullanıma sundu.

Microsoft, OpenAI'a 13 milyar dolar yatırım yaparak yapay zekâ geleceği vizyonunu hayata geçiriyor.

Pazar günü, 4 yıl sonra ilk Super Bowl reklamında Copilot'u tanıtırken, CEO Satya Nadella daha önce Copilot'u kişisel bilgisayarın benimsenmesine benzeterek övgüyle bahsetmişti.