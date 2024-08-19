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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kara Atmaca Seyir Füzesi Açıklaması

Cevdet Yılmaz, Kara Atmaca füzesiyle ilgili yaptığı paylaşımda gurur duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 15:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kara Atmaca Seyir Füzesi Açıklaması

Kara Atmaca Seyir Füzesi'nin Başarılı Uçuşu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ROKETSAN tarafından geliştirilen Kara Atmaca seyir füzesinin en uzun menzilli ve süreli uçuşunu gerçekleştirerek hedefini tam isabetle vurmasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Sosyal Medyadan Yapılan Açıklama

Yılmaz, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, "En uzun menzilli ve süreli uçuşuyla hedefini tam isabetle vuran Atmaca ile gurur duyduk" ifadelerine yer vererek, Türkiye'nin milli savunma sanayisinde elde ettiği başarıların önemini vurguladı.

Savunma Sanayi İhracatı ve Hedefler

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle her yıl yeni başarılar kaydedildiğini belirtti. "Paramızla alamadığımız bazı ürünleri şimdi ihraç ediyoruz. Geçen yıl 5,5 milyar dolara ulaşan savunma sanayisi ihracatımızda bu yıl hedefimiz 7 milyar dolar" dedi.

Çelik Kubbe Projesi

Yılmaz, güvenliğin yanı sıra ekonomik ve sosyal refah açısından önemli katkılar sağlayan savunma sanayisinin, entegrasyon sürecindeki çeşitli irtifaları kapsayan 'Çelik Kubbe' projesi ile daha tam bağımsız bir Türkiye için çalıştığını ifade ederek, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

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