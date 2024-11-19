Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TB3'ün TCG Anadolu'ya İlk Kalkış ve İnişine Övgü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün, TCG Anadolu'ya ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirmesi dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, bu tarihi başarıyı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Havacılıkta Bir İlk

Yılmaz, paylaşımında havacılık tarihinde bir ilke imza atıldığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Başta Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur milletimizin. Ülkesine sevdalı gönüllerle, beden ve akıl teriyle nice ilklere."

Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayisinde aldığı önemli bir mesafeyi gösterirken, aynı zamanda SİHA projelerinin uluslararası arenada da dikkat çekici bir konuma yükselmesi anlamına geliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.