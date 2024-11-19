DOLAR
34,49 0,1%
EURO
36,56 0,19%
ALTIN
2.916,37 -0,52%
BITCOIN
3.198.041,49 -1,64%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TB3'ün TCG Anadolu'ya İlk Kalkış ve İnişine Övgü

Cevdet Yılmaz, TB3'ün TCG Anadolu'ya gerçekleştirdiği ilk kalkış ve iniş için emeği geçenleri tebrik etti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 19:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TB3'ün TCG Anadolu'ya İlk Kalkış ve İnişine Övgü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün, TCG Anadolu'ya ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirmesi dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, bu tarihi başarıyı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Havacılıkta Bir İlk

Yılmaz, paylaşımında havacılık tarihinde bir ilke imza atıldığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Başta Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur milletimizin. Ülkesine sevdalı gönüllerle, beden ve akıl teriyle nice ilklere."

Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayisinde aldığı önemli bir mesafeyi gösterirken, aynı zamanda SİHA projelerinin uluslararası arenada da dikkat çekici bir konuma yükselmesi anlamına geliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TB3'ün TCG Anadolu'ya İlk Kalkış ve İnişine Övgü
3
Gelibolu Sualtı Parkı'nda 400 Istakoz Bırakıldı
4
Antalya'da AI In The Sky Etkinliği Sona Erdi
5
İkiz Kardeşler Oyun Geliştirme Alanında Yenilikçi Deneyimler Sunuyor
6
Erzurum'da Ara Tatili Bilimle Geçiren 1448 Çocuk
7
Silahlı Robot Köpek "Bars" Uluslararası Keskin Nişancı Yarışmasında Başarı Gösterdi

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek