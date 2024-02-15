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Cybertruck’ın yağmurda paslandığı iddia edildi!

Bazı Cybertruck sahipleri araçlarının yağmura yakalandıktan sonra paslanmaya başladığını öne sürdü. İşte merak edilenler...

Yayın Tarihi: 15.02.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 15:05
Cybertruck’ın yağmurda paslandığı iddia edildi!

Cybertruck Owners Club forumunda Raxar kullanıcı adıyla bir üye, aracını 1 Şubat'ta teslim aldığını ve o gün yağmurun paslanmaya neden olabileceği konusunda uyarıldığını belirtti.

Forum üyesi, "Danışman özellikle Cybertruck'ların yağmurda turuncu pas izleri oluşturduğundan ve aracın cilalanması gerektiğinden bahsetti. Delorean'ınızı asla yağmurda çıkarmayın hikayesini duyduğumu biliyorum ama pas ve Cybertrucks hakkında hiçbir şey okumadım” ifadelerini kullandı.

Raxar, bir başka paylaşımında, aracın yağmurda sadece iki gün kaldıktan sonra pas lekeleri oluşturmaya başladığını söyledi.

Kullanıcı, ayrıca otomobilin paslanmaz çelik gövdesinde küçük pas lekeleri olduğunu iddia ettiği fotoğrafları da paylaştı. Kullanıcı fotoğrafların "bulaşık deterjanı ile yıkandıktan" sonra çekildiğini belirtti.

Minnesota'lı bir metal hizmetleri şirketi olan Mead Metals'e göre paslanmaz çelik belirli ortamlarda paslanmaya eğilimli. İnternet sitesindeki bir blog yazısında pasın genellikle suya maruz kalmanın bir sonucu olduğu, ancak zarar verici kimyasallara, tuzlu suya, yağa veya uzun süre ısıya maruz kalmaktan da kaynaklanabileceği aktarıldı.

Cybertruck

CYBERTRUCK KULLANICISI ARACIN ÜZERİNDEKİ KOROZYONU BELGELEDİ

Bir başka Cybertruck Owners Club forum üyesi olan Vertigo3pc, pazartesi günü Cybertruck aracını Los Angeles'ta yağmur yağdıktan sonra kontrol ettirmek için bir servis merkezine götürdüklerini yazdı. Araç sahibi, "Diğer insanların da belirttiği gibi metal üzerinde korozyon oluştuğunu fark ettim. Bu yüzden bunu belgelemeye ve Tesla'nın dikkatine sunmaya karar verdim” değerlendirmelerinde bulundu.

Forum üyesi, bir servis merkezi çalışanının korozyonu belgelediğini ve hasarı onarabileceklerini söylediğini ekledi.

Vertigo3pc, ayrıca Cybertruck üzerinde korozyon lekeleri olduğunu söyledikleri görüntüleri de yayınladı ve lekelerin aracın her yerinde olduğunu kaydetti.

Elon Musk, 2019 yılında elektrikli aracı tanıttığında Cybertruck'ın "ultra sert paslanmaz çelik" gövdesiyle "kelimenin tam anlamıyla kurşun geçirmez" olduğunu iddia etmişti.

Eylül ayında X'te yayınlanan bir gönderide Musk, Tesla'nın sahiplerine korozyona karşı korumaya yardımcı olan seramik bir malzeme olan tungsten-karbür kaplama seçeneği sunabileceğini söyledi. Kaplamanın "temelde elmas sertliğinin altındaki her şeye karşı çizilmez" olduğunu da ekledi.

YouTube'da Tesla henüz kamuyla paylaşmadığı ve Cybertruck'ın kullanım kılavuzuna erişimi olduğunu iddia eden iki videoda, görünürdeki kılavuzda elektrikli aracın dış paslanmaz çelik gövdesinde şeffaf bir kaplama bulunmadığı belirtiliyor.

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