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Dadaş Mucit'ten Taşınabilir Klima İnovasyonu

Erzurumlu Ebubekir Taşbaşı, vantilatörü taşınabilir klimaya dönüştürerek yaz aylarında serinlemenin yolunu açtı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:52
Dadaş Mucit'ten Taşınabilir Klima İnovasyonu

Erzurumlu Dadaş Mucit, Soğutma Alanında Yenilikler Sunuyor

Erzurum'da tanınan emekli elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, "Dadaş mucit" lakabıyla biliniyor. Sıcak yaz günlerini serinletmek için başlattığı proje ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kompresör ve Termostatla Yenilikçi Çözüm

Emekliye ayrıldıktan sonra, kent merkezindeki iş yerinde Ar-Ge faaliyetleri yürüten Taşbaşı, kullanmadığı malzemelerden yeni bir ürün geliştirmeye karar verdi. Vantilatörü taşınabilir klimalara çevirme fikrini benimsedi. "Gaz geçiş borusu ile soğutma sağladık"

Taşbaşı, avantajlı bir sistem oluşturmak için vantilatörün arkasına gaz geçiş borusu yerleştirdi ve soğutma işlevini üstlenmesi için kompresör ekledi. Buzdolabı parçaları kullanarak geliştirdiği sistem, dijital termostatla soğukluğu ayarlama imkanı sunuyor ve oldukça ekonomik.

Karavan Sahiplerinin Gözdesi

Ürünün özellikle karavan sahipleri için son derece çekici olduğunu vurgulayan Taşbaşı, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin bu inovasyondan faydalanabileceğini belirtiyor.

Erzurum'da "Dadaş mucit" olarak tanınan emekli elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, kompresör ve...

Erzurum'da "Dadaş mucit" olarak tanınan emekli elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, kompresör ve termostat entegre ettiği vantilatörü, taşınabilir klimaya dönüştürdü. Taşbaşı, AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Erzurum'da "Dadaş mucit" olarak tanınan emekli elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, kompresör ve...

Erzurum'da "Dadaş mucit" olarak tanınan emekli elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, kompresör ve termostat entegre ettiği vantilatörü, taşınabilir klimaya dönüştürdü. Taşbaşı, AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Erzurum'da "Dadaş mucit" olarak tanınan emekli elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, kompresör ve...

Erzurum'da "Dadaş mucit" olarak tanınan emekli elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, kompresör ve termostat entegre ettiği vantilatörü, taşınabilir klimaya dönüştürdü. Taşbaşı, AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Erzurum'da "Dadaş mucit" olarak tanınan emekli elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, kompresör ve...

Erzurum'da "Dadaş mucit" olarak tanınan emekli elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, kompresör ve termostat entegre ettiği vantilatörü, taşınabilir klimaya dönüştürdü. Taşbaşı, AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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